THIBAULT, Alain

À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 12 septembre 2020, à l'âge de 61 ans, est décédé monsieur Alain Thibault, époux de dame Lyne Dallaire. Né à Victoriaville, le 15 mars 1959, il était le fils de feu dame Raymonde Lemay et de feu monsieur Jean-Claude Thibault. Il demeurait à Québec, arr. Beauport. Tout en respectant les consignes du jour de la santé publique sur la Covid-19, les membres de la famille recevront les condoléances en présence des cendres àLes cendres seront déposées par la suite au Columbarium La Seigneurie. Outre son épouse Lyne, il laisse dans le deuil ses fils : David (Élise Gobeil) et Samuel (Catherine Filteau); ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs : Serge (Pierrette Lachance), Brigitte, Patrick, Marie-Claude Nolin (Yves Amyot), Robert Dallaire (Line Vallières); sa belle-mère Raymonde Dubois (feu Clarence Dallaire); son filleul Vincent Doiron; son meilleur ami Denis Lazure, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Cancer de la vessie Canada, Tél. : 1-866-674-8889, Site : www.bladdercancercanada.org ou à la Fondation du C.H.U. (Hôtel-Dieu de Québec), Tél. : 418-525-4385, Site :www.fondationduchudequebec.org .Les Funérailles sont sous la direction de :