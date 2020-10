GUAY, Alinette Tremblay



À l'Hôtel-Dieu de Lévis le 27 septembre, à l'aube de ses 87 ans, est décédée madame Alinette Tremblay, épouse de feu Alphonse Guay, fille de feu Marguerite Bouchard et de feu Georges-Arthur Tremblay. Elle demeurait à Lévis, secteur St-Nicolas. Elle laisse dans le deuil ses fils: Mario Guay (Francine Faucher) et Harold Guay (Johanne Gough); son petit-fils, Pierre-Olivier (Karine Cloutier) et ses arrière-petites-filles qu'elle adorait: Eva et Laura. Elle est allée rejoindre sa fille feu Danielle Guay et son fils feu Michel Guay qui lui manquaient tant. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: feu Berthe, Jean-Rock, Clairette, Théo (Lise Brassard) et Lily, plusieurs neveux et nièces dont ses filleules Josée et Jocelyne, son filleul Sébastien ainsi que ses bonnes amies, Shirley, Marthe, Lydia et Marie. Sincères remerciements au Dr Louis Larue pour sa grande générosité et surtout pour ses qualités humaines lors des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc).La famille vous accueillera auà compter de 13h.