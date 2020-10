Fermeture du Méga Parc

Le Méga Parc des Galeries de la Capitale est désormais fermé.

Sans surprise et comme ce fut le cas au printemps, les 18 attractions et manèges ont cessé d’accueillir les clients, jeunes et moins jeunes.

Cette seconde fermeture pourrait être plus longue. La direction laisse elle-même planer le doute dans son message.

«Suivant l’annonce du gouvernement provincial confirmant que la Ville de Québec passe en "zone rouge" dès aujourd’hui, l’administration des Galeries de la Capitale confirme la fermeture de son parc d’attractions et ce, pour une période minimale de 28 jours. Entre temps, nous vous souhaitons courage, santé & résilience. À bientôt», peut-on lire.

Pour le moment, les centres commerciaux demeurent ouverts.