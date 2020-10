Football au pays: rencontre au sommet

Football Canada a décidé de réunir les dirigeants des différentes ligues et organisations du pays dans le cadre d’un sommet national visant à favoriser la croissance du sport.

Des représentants de Football Canada, de la Ligue canadienne de football (LCF), de la Ligue canadienne de football junior (LCFJ), d’U SPORTS et de ses entités régionales (Canada West, l’OUA, le RSEQ et l’AUS) seront lors des premières rencontres prévues en octobre, puis lors d’une deuxième série qui devrait avoir lieu cet hiver, chaque fois en vidéoconférence.

Les discussions aborderont cinq thèmes : l’offre actuelle et nouveauté; les compétitions et les événements; international; information et visibilité, puis finalement synergies.

«Nous avons l’occasion de réaliser quelque chose qui aurait dû être fait depuis longtemps: unifier nos diverses contributions à notre sport, a dit Jim Mullin, le président de Football Canada, dans un communiqué. Je sens, à travers notre isolement de nos conversations téléphoniques ou par visioconférence, que cette volonté de travailler ensemble est plus forte que jamais. Nous avons une chance unique de redonner, collectivement, de la vigueur à notre sport. Je veux m’assurer que le football sera prêt pour les Canadiens lorsque nous serons pleinement de retour et actifs au sein de nos collectivités.»

«Nous sommes heureux de participer à ces discussions à propos du football au Canada, a quant à lui déclaré Randy Ambrosie, le commissaire de la LCF. Les thèmes de ces rencontres sont parfaitement alignés avec notre stratégie de développement du sport au pays. Nous avons hâte de travailler avec ces organisations afin de bâtir un meilleur football pour tous au Canada.»

Football Canada espère que ces rencontres permettront au groupe de «proposer des occasions de croissance pour développer le sport au pays».