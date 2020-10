Trudeau annonce un plan de croissance de 10 milliards $ en matière d'Infrastructures

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé, jeudi, un investissement de 10 milliards $ sur trois ans pour stimuler l’emploi par un plan en matière d'infrastructures qui sera piloté par le biais de la Banque de l'infrastructure du Canada.

«Ce plan de croissance [...] permettra d’investir dans plusieurs secteurs incluant l’énergie propre, les autobus zéro émission, la rénovation écoénergétique, l’internet haute vitesse et l’infrastructure d’irrigation pour les agriculteurs», a dit le chef libéral en conférence de presse à Ottawa en compagnie de sa ministre de l'Infrastructure, Catherine McKenna, et du président de la Banque de l’infrastructure du Canada, Michael Sabia.

Ottawa estime que l’investissement mis de l’avant permettra de créer environ 60 000 emplois un peu partout au pays. Dans son discours du Trône présenté la semaine dernière, les libéraux se sont engagés à la création d’un million d’emplois.

«Les infrastructures, c’est l’épine dorsale de notre économie», a déclaré M. Sabia en soutenant que la feuille de route de la Banque de l’infrastructure est bien ficelée et livrera la marchandise.

Parmi le plan de croissance, on prévoit notamment 2,5 milliards $ pour des projets relatifs aux énergies propres et 1,5 milliard $ dans des initiatives d’irrigation agricole pour aider à renforcer la sécurité alimentaire du Canada et accroître les possibilités d’exportation.