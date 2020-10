Jean Rousseau, seul candidat à la chefferie de Démocratie Québec

Seul candidat à la chefferie de Démocratie Québec (DQ), le conseiller municipal, Jean Rousseau, sera vraisemblablement proclamé candidat du parti à la mairie de Québec pour le scrutin du 7 novembre 2021.

Les militants de DQ intéressés avaient jusqu’à ce jeudi 1er octobre, 17 h, pour déposer leur candidature. Or, à l’heure butoir, M. Rousseau assure avoir été le seul à fournir un dossier comprenant notamment un nombre minimal de signatures citoyennes (50 provenant d’au moins quatre arrondissements différents), une déclaration assermentée sur l’absence d’antécédents judiciaires et un chèque certifié de 500 $.

Une fois ces formalités vérifiées, tout indique que M. Rousseau sera désigné chef du parti, par acclamation, ce samedi 3 octobre. Cela ferait de lui automatiquement le candidat de DQ à la mairie de Québec.

«Officiellement, je deviendrai candidat à la mairie samedi. Mon objectif cet automne est de recruter des candidats aux 21 postes de conseillers et à travers ça un colistier», a fait savoir M. Rousseau au Journal, jeudi soir.

Affirmant que des discussions ont déjà été entamées «avec des leaders d’opinion et des leaders dans leurs domaines» pour sonder leur intérêt à se présenter pour DQ, Jean Rousseau a toutefois soigneusement évité de dévoiler des noms à plus d’un an du scrutin.

Ni de gauche ni de droite

Chose certaine, M. Rousseau dit vouloir ratisser large. «Démocratie Québec est un parti qui se veut rassembleur. On n’est ni de gauche ni de droite, a-t-il insisté. On est ouverts à toutes les tendances politiques sur la scène québécoise et fédérale. On a des gens qui viennent de différents horizons politiques. Ce n’est pas Équipe Rousseau. C’est Démocratie Québec et on permet aux gens de s’exprimer et de travailler ensemble.»

Rappelant que DQ soutient l’idée d’un tramway depuis 2013, M. Rousseau regrette «qu’on ait perdu beaucoup d’acceptabilité sociale» pour le réseau structurant porté par l’administration Labeaume. «Le maire est incapable de convaincre les gens. Il ne fait qu’imposer, a-t-il déploré. Je veux qu’on inscrire ce projet de tramway dans une perspective régionale et qu’on aille chercher un financement supplémentaire.»

Autres candidatures

Outre M. Rousseau, Jean-François Gosselin, chef de Québec 21, a d’ores et déjà confirmé qu’il sera candidat à la mairie pour son parti.

De son côté, Régis Labeaume entretient l’ambiguïté lorsqu’il est interrogé sur ses intentions de briguer ou non un cinquième mandat consécutif.