La grande manif antimasque du parc Jarry annulée

La grande manifestation antimasque qui devait se dérouler au parc Jarry à Montréal le 11 octobre prochain est annulée, a appris TVA Nouvelles.

Des milliers d’opposants aux mesures sanitaires, qui réclament le droit de choisir de les respecter ou non, devaient envahir le parc Jarry dans un grand geste d’éclat.

Des personnalités comme Lucie Laurier, ou Alexis Cossette-Trudel, vus comme les gourous des contestataires des mesures sanitaires, devaient prendre la parole.

L’administration Plante a catégoriquement refusé de leur accorder un permis d’exploitation, parce qu’il voulait occuper la totalité du parc Jarry, en y offrant notamment des ateliers et conférences.

Plus tôt cette semaine, la mairesse de Montréal les avaient invité à aller manifester dans en champ de patates, en y allant d’un déclaration forte.

«Mon message c’est : "allez donc dans un champ de patates". [...] À Montréal, on n'est pas comme ça, on se tient, on est solidaires et moi je ne peux pas accepter comme mairesse que des gens viennent mettre la santé de notre population [en jeu]», avait lancé la mairesse.

Cet avertissement n’a pas empêché les antimasques à se rassembler mercredi soir au parc La Fontaine, où ils étaient quelques centaines.