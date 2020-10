La Ville de Québec embauche une experte du vivre-ensemble

La Ville de Québec embauche une experte en diversité, équité et inclusion afin de favoriser le vivre-ensemble entre les diverses communautés de Québec.

Le mandat de Iréna Florence Harris s’étendra sur trois ans. Elle entrera en fonction le 26 octobre.

Originaire de Québec, Mme Harris est actuellement coordonnatrice du programme d'anglais comme nouvelle langue et professeure à l’École publique David C. Farragut de New York. «Elle a développé et mis en œuvre un programme éducatif faisant la promotion de la diversité linguistique et culturelle de cette communauté et formé des enseignants et des parents sur la diversité et l'inclusion dans l'éducation», a fait savoir la Ville, par communiqué, jeudi.

Elle reviendra s’établir à Québec dans les prochaines semaines. Selon un sommaire décisionnel publié jeudi, le salaire de Mme Harris sera de 55 $ l'heure. «Un crédit de vacances sur la base de vingt jours par année lui sera accordé à compter du 1er mai 2021. (...) Une gratification correspondant à 12.97 % sera ajoutée à la rémunération de l'employée pour compenser les avantages sociaux dont elle ne bénéficie pas.»

La spécialiste «aura pour mandat de mettre en place une politique de diversité, équité et inclusion en collaboration avec les services municipaux de la Ville de Québec», explique la Ville. Cela implique une révision des pratiques à l’interne et un accompagnement des employés issus de la diversité culturelle et des organismes représentant les communautés culturelles.

Mme Harris est détentrice d’une maîtrise de l’Université Laval en français langue seconde, d’un baccalauréat en Sciences de la gestion organisationnelle du collège Mercy de New York et d’une maîtrise en sciences de l’éducation du collège Lehman de New York.

«Par ses compétences et son expertise, Mme Harris saura accompagner notre organisation afin que nous puissions assurer un rôle de leader en matière de cohésion sociale dans notre milieu», a déclaré par communiqué le maire Régis Labeaume.