Les salles de cinéma ne doivent pas servir de bouc émissaire

Monsieur le premier ministre, c’est avec stupeur et consternation que nous avons appris, lundi, que votre gouvernement a décidé de fermer les salles de spectacle, les musées et les salles de cinéma pour 28 jours dans les zones rouges. Cela signifie qu’environ cinq millions de Québécoises et de Québécois seront privés de ces lieux culturels, qui se sont pourtant avérés sécuritaires.

Compte tenu de l’impact de cette décision, nous exhortons votre gouvernement 1) à rassurer la population sur la sécurité des salles de cinéma et sur le fait que leur fermeture n’a rien à voir avec un risque qu’elles représentent et 2) à compenser très rapidement les salles de cinéma, les distributeurs et leurs partenaires pour les pertes encourues à la suite de cette décision.

Nous comprenons bien que la situation dégénère, depuis quelques semaines, avec l’augmentation préoccupante des cas reliés à la COVID-19 et que le gouvernement devait passer un message fort pour secouer la population. Attendre avant de serrer la vis pour contrôler les activités risquées aurait été irresponsable et aurait pu coûter encore plus de vies humaines, nous en convenons.

Étant donné que les salles de cinéma ne sont associées à aucune éclosion de la COVID-19 depuis leur réouverture, pourquoi sévir contre des citoyens exemplaires qui ne contribuent pas à la propagation du virus? Sans vouloir tomber dans la comparaison avec d’autres secteurs d’activité encore ouverts, nous croyons que ce n’est pas la fermeture des salles de cinéma qui aura un impact sur la propagation de la maladie. Pourquoi cibler cette activité qui fait du bien sans mettre à risque la population ni le système de santé? Quel message le gouvernement envoie-t-il en sévissant contre un secteur qui a su s’adapter rapidement et mettre en place des mesures efficaces, respectueuses et sécuritaires?

La culture est un écosystème où la santé de chacun dépend de celle de l’autre. Au cours des derniers mois, les salles de cinéma se sont débrouillées pratiquement sans aide du gouvernement et ont dû assumer des coûts énormes. Les quatre mois de fermeture et les deux mois d’activité réduite au minimum les ont grandement fragilisées. Plusieurs salles peinaient à survivre dans l’attente d’une reprise plus soutenue. Lorsque des salles devront fermer définitivement leurs portes, ce qui risque d’arriver à la suite de ces nouvelles mesures, ce sera une tragédie pour tout l’écosystème cinématographique québécois. La plus grande perdante sera la population, qui se verra privée de ces lieux de diffusion importants.

Et derrière ces éventuelles fermetures, n’oublions pas tous les propriétaires et leurs employés, de même que les producteurs, réalisateurs, scénaristes, artistes et artisans, ainsi que les distributeurs pour qui les salles de cinéma sont le moteur principal de diffusion de leurs œuvres et leur principale source de revenus.

Dans notre écosystème, les distributeurs de films ne peuvent se permettre de lancer des nouveautés, sans les principaux marchés que sont Montréal et Québec, sans subir des pertes financières importantes. La décision de fermer les cinémas en zone rouge aura pour impact de cesser l’approvisionnement en nouveaux films dans tous les cinémas à travers le Québec.

Compte tenu du bilan COVID-19 des salles de cinéma, qui ne rapportent aucun cas ainsi qu’un risque très faible de propagation avec la distanciation physique respectée en tout temps, de l‘importance pour la population de garder un semblant de normalité pour sa santé mentale et son équilibre, mais surtout pour respecter le principe de limiter les risques de propagation du virus sans nuire à l’économie, nous considérons que le gouvernement doit expliquer sa décision et l’appuyer sur des données probantes. Tel que souligné par le directeur national de santé publique, le Dr Arruda, vendredi dernier sur les ondes de CTV, le risque n’est pas dans les cinémas, car il y a de l’espace et on peut éviter les contacts.

Si les données ne peuvent prouver qu’il y a un risque clair de propagation du virus, nous demandons au gouvernement qu’il définisse clairement sous quelles conditions les salles de cinéma peuvent être ouvertes ou fermées. Nous demandons un cadre précis pour éviter d’être pris en otage. Les intervenants du secteur culturel ne doivent pas servir de bouc émissaire du gouvernement quand il cherche à envoyer un message à la population.

Présentement, le message envoyé à la population est que d’aller au cinéma est risqué, ce qui sera une perception très difficile à renverser le jour où les salles ouvriront à nouveau dans 28 jours, en espérant, bien sûr, que ce sera le cas. À ce titre, rappelons que la SODEC a d’ailleurs investi dans une campagne de relance du cinéma qui encourageait les gens à revenir en salle et mettait l’accent sur les mesures sécuritaires en place.

Nous réitérons que si, pour des raisons que nous ne comprenons pas actuellement, votre gouvernement décide de maintenir sa décision, nous vous exhortons 1) à rassurer la population sur la sécurité des salles de cinéma et sur le fait que leur fermeture n’a rien à voir avec un risque qu’elles représentent et 2) à compenser rapidement les salles de cinéma, les distributeurs et leurs partenaires pour les pertes encourues à la suite de cette décision.

Dans l’attente d’une réaction prompte de votre part, veuillez agréer, monsieur le premier ministre, l’expression de nos respectueuses salutations.

