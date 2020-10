Les vertus de la colère

J’ai passé une grande partie de ma vie à refouler par en dedans toutes les émotions négatives que je ressentais. Je ne me permettais jamais de dire son fait à quiconque m’avait fait de la peine. J’endurais en me disant que ça n’aurait servi à rien de me fâcher de toute façon.

Je fus ainsi jusqu’à ce qu’on me découvre un cancer de l’utérus. En plus des soins médicaux, une de mes amies qui est médium m’a appris que je m’étais donné mon cancer à force d’endurer la méchanceté sans rien dire. Pas besoin de vous dire que non seulement j’ai guéri mon corps par la médecine mais aussi mon mental en me permettant désormais de sortir le méchant sans retenue. La colère, même si elle me prive désormais de certains proches qui ne veulent plus me voir parce que je suis trop directe selon eux, constitue ma plus grande libération.

S.P.

Même si je peux concevoir que refouler ses émotions peut nuire à l’équilibre psychologique, je ne crois pas que ça puisse donner le cancer comme le prétend votre amie médium. Et si vous ne voulez pas vous isoler complètement, méfiez-vous de laisser la colère mener votre vie, après en avoir été si longtemps absente.