Lettre à la PDG de Radio-Canada

Chère Catherine Tait,

Si je m’adresse à vous, c’est que la suggestion que je veux faire exige une action immédiate. Vous êtes sûrement capable de faire bouger rapidement Radio-Canada.

Au cas où vous ne le sauriez pas – ce qui m’étonnerait, votre connaissance du milieu francophone étant remarquable –, chaque fois qu’une de mes chroniques traite de Radio-Canada, je reçois des dizaines de courriels de téléspectateurs nostalgiques des Beaux dimanches ou de L’heure du concert. Il ne faut pas prendre ces lecteurs pour des passéistes rétrogrades. Ils souhaitent seulement que Radio-Canada redevienne le phare qui a fait passer le Québec de la grande noirceur à la modernité.

Des huit millions de francophones du pays, plus du tiers habitent trop loin des salles de spectacles pour pouvoir s’y rendre régulièrement et, souvent, la lenteur de leur internet les décourage d’y puiser les nourritures culturelles qu’ils ne trouvent plus à votre télévision. C’est vrai que vous avez aussi ARTV, mais il faut payer un supplément pour le regarder. D’ailleurs, si vous jetiez un œil critique sur cette chaîne spécialisée, vous verriez qu’il y a peu d’émissions qui justifient son nom « artistique ».

VOICI MA SUGGESTION

Mais j’en viens à ma suggestion. Depuis hier soir, sur ordre du gouvernement François Legault, les salles de spectacles des grandes régions du Québec ont dû baisser leur rideau. En principe jusqu’au 28 octobre, mais personne n’est dupe. Il y a peu de chance que le carême ne se prolonge pas. Peut-être jusqu’au printemps prochain.

Si je ne vous parle pas de cinéma, c’est qu’on peut voir presque tous les films qu’on veut à la télévision, à part les tout derniers. Ceux pour lesquels il faut payer coûtent moins cher qu’en salle. Un jour, les salles deviendront obsolètes, sauf pour quelques films spéciaux.

D’un simple claquement de doigts, vous pouvez, chère madame Tait, sauver le monde du théâtre et de la musique de l’abîme dans lequel les nouvelles règles sanitaires viennent de les plonger. Il vous faut d’urgence ressusciter télé-théâtres et heures de concert. Vous n’aurez aucun mal à trouver les émissions banales auxquelles celles-là pourront se substituer.

NE ME PARLEZ PAS D’ARGENT

Grâce à vous, des centaines de milliers de spectateurs pourront voir King Dave, Le garçon de Québec, De ta force de vivre, Prélude à la nuit des rois, Pierre et le loup, Adieu monsieur Haffmann, La voix humaine et ainsi de suite. Les musiciens de l’OSM, de l’Orchestre métropolitain, d’I Musici et de tous les autres ensembles retrouveront un auditoire.

Ces pièces de théâtre, cet opéra, ces concerts sont fin prêts. Ils ont été répétés et n’attendent plus qu’un large public. Attention, il faut que leurs producteurs, leurs interprètes et les musiciens reçoivent de justes émoluments. J’espère que Radio-Canada ne profitera pas de leur situation précaire pour les avoir à rabais. Il faut aussi prévoir le budget nécessaire pour produire des captations de qualité.

N’objectez pas que Radio-Canada n’a pas d’argent. Le budget sur lequel vous avez la chance de compter vous permettra sûrement de trouver les aménagements nécessaires. Lorsqu’il y a urgence, que les arts vivants sont en péril et qu’une institution est aussi responsable que la vôtre, il y a toujours moyen de moyenner, comme on dit.

Enfin, cerise sur le sundae, chère madame Tait, peut-être découvrirez-vous que ni Les beaux dimanches ni L’heure du concert n’auraient dû être abandonnés.