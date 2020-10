Mort de Joyce Echaquan: la préposée également congédiée

La préposée impliquée dans les incidents à caractère raciste précédant la mort de Joyce Echaquan à l’hôpital de Joliette a également perdu son emploi.

La dame a été rencontrée ce matin et avisée de sa fin d’emploi, a pu confirmer notre Bureau parlementaire.

Sa mise à pied fait suite à celle de l’infirmière qui l’accompagnait peu avant le décès de Joyce Echaquan.

Contactée par le Journal, la préposée a refusé de confirmer nos informations, en raison des enquêtes en cours.

Elle a toutefois tenu à se dissocier des propos de sa collègue. «Je trouve abominables les propos de l’infirmière. Je ne peux rien dire de plus», a-t-elle déclaré.

Propos racistes

Dans une vidéo diffusée en direct sur Facebook lundi soir peu avant le décès de Joyce Echaquan on entend l’infirmière et la préposée échanger des propos racistes et d’une rare violence. Il n’est toutefois pas clair qui tient quels propos.

«Esti d’épaisse de tabarnouche... C’est mieux mort ça. As-tu fini de niaiser... câlisse? T’es épaisse en câlisse», murmuraient les deux membres du personnel de l’hôpital de Joliette.

«T’as fait des mauvais choix ma belle. Qu’est-ce qui penseraient, tes enfants, de te voir comme ça? Pense à eux autres un peu... C’est meilleur pour fourrer qu’autre chose, pis on paie pour ça. Qui tu penses qui paie pour ça?», entend-t-on également.

– Avec la collaboration de Magalie Lapointe