Quoi regarder à la télé vendredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le vendredi 2 octobre:

«Autiste, maintenant majeur»

Épisode centré autour de l’idée que personne n’est parfait. La situation de Mathis est analysée par Charles et Sophie chez la travailleuse sociale, le moment est venu pour Maëlle de se rendre à l’épicerie en solo, alors que l’heure est au bilan de la vie montréalaise chez Raphaël.

Vendredi, 10 h 30, MOI ET CIE.

«Je suis Martin Luther King»

Non seulement la vie de Martin Luther King Jr a-t-elle été riche, mais l’héritage qu’il a laissé l’est tout autant, plus de 50 ans après avoir été assassiné. Ce documentaire porte un regard actuel sur les événements marquants du mouvement américain des droits civiques aux États-Unis.

Vendredi, 12 h, Canal D.

«L’agent fait la farce»

Début de la franchise loufoque qui voit Leslie Nielsen se glisser dans la peau d’un policier enchaînant gaffes et maladresses. Pourtant, il réussit à convaincre son patron qu’il est l’homme de la situation pour empêcher un complot contre la reine Élisabeth II, en visite à Los Angeles.

Vendredi, 18 h 30, Prise 2.

«Ça finit bien la semaine»

Les hommes sont à l’honneur sur le plateau de Julie Bélanger et José Gaudet, mais pour des raisons différentes. Mickaël Gouin réalise son rêve de devenir garde du corps, les 2Frères retombent replongent dans leur enfance, alors que Guillaume Pineault explique pourquoi il a raté sa carrière de curé.

Vendredi, 19 h, TVA.

«L’OSM et Susanna Mälkki»

En direct de la Maison symphonique de Montréal, pendant tout près d’une heure, la Finlandaise Susanna Mälkki revisitera d’abord une oeuvre de Debussy, avant de s’attaquer à la Symphonie no 8 «Inachevée» de Schubert et de conclure avec une oeuvre signée Wagner.

Vendredi, 20 h, Mezzo Live HD.

«Y’a du monde à messe»

Christian Bégin reçoit le journaliste et animateur Alain Gravel, discute avec l’autrice et blogueuse Marie-Claude L’Archer, s’entretient avec l’économiste Jean-Marc Léger, converse avec Jay Du Temple, et se laisse envoûter par la musique de Pomme.

Vendredi, 20 h, Télé-Québec.

«Les femmes de mes rêves»

Comédie signée les frères Farrelly. Ne voulant pas rater sa chance de vivre un grand amour, Eddie (Ben Stiller) demande sa nouvelle flamme en mariage une semaine à peine après leur rencontre. Toutefois, lors de son voyage de noces au Mexique, son coeur flanche pour une autre.

Vendredi, 20 h, Évasion.