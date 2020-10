Respect des mesures sanitaires: servez-vous de votre «gros bon sens», dit Legault

Covoiturage? Randonnées en groupe? Fête dans des parcs? Sport amateur? François Legault demande aux Québécois en zone rouge d’user du «gros bon sens» et de réduire au strict minimum les contacts sociaux à l’extérieur de leur bulle familiale.

«C’est toujours difficile de prévoir toutes les exceptions [...]. Notre objectif, puis c’est ça qu’il faut toujours garder en tête, c’est d’avoir le moins de contacts sociaux possible avec des gens avec qui on n’habite pas», a laissé tomber le premier ministre en conférence de presse.

M. Legault et le Dr Horacio Arruda, le directeur national de santé publique, on subit un barrage de questions des journalistes sur les mesures de confinement annoncées la veille. Les Québécois qui ne se soumettent pas aux règles peuvent recevoir des amendes de 1000$.

A-t-on le droit de jouer dans un parc, de faire de la randonnée avec des amis, de faire du sport d’équipe ou, plus simplement, de se rencontrer à plus de deux mètres à l’extérieur? Les questions ont été nombreuses.

«Le diable est dans les détails», a reconnu le Dr Arruda. «Je tiens à vous dire que les questions que la population se pose, on se les pose nous aussi. La logique qu’on utilise toujours, c’est, restez dans votre bulle familiale, interagissez le moins possible avec d’autres, et si vous le faites, faites-le à une distance importante», a affirmé M. Arruda.

«On a essayé d’être le plus précis possible, mais il y a toujours de la place pour le jugement», a renchéri François Legault.

Les deux hommes ont assuré que les zones grises ne seraient pas pénalisées par les policiers. Il est possible de faire du covoiturage, si c’est notre unique façon de se rendre au travail, par exemple. Et un couple qui n’habite pas à la même adresse peut continuer de se fréquenter, même s’ils n’habitent pas seuls.

Les règles sont là pour dissuader les gens qui veulent faire dans un parc ce qu’ils n’ont pas le droit de faire à la maison, comme organiser un BBQ ou une fête, a expliqué M. Arruda. «Ce qu’on veut éviter, c’est les contacts sociaux prolongés dans... des contextes de contacts sociaux. C’est pour ça que les décrets ont été écrits de cette façon-là.»

Le gouvernement ne veut pas empêcher les Québécois de sortir dans les parcs ou de faire des activités sportives. «Mais si on le fait avec les voisins, et qu’on ne respecte pas le deux mètres, on est à risque», a indiqué le Dr Arruda.

Quant au sport amateur, le gouvernement Legault va faire une présentation, lundi, avec plus de détails. Mais déjà, ça ne sent pas bon: «si des gens se retrouvent dans une même unité de douche, et qu’ils se rapprochent en bas de deux mètres, ce n’est pas idéal», a-t-il indiqué.

Concernant le fait d'aller au parc avec les enfants, il recommande aux parents d’apporter un bon vieux ballon et de jouer dans les «zones moins peuplées», plutôt que d’aller en masse dans les jeux d’enfants.

Les autorités retournent ainsi la question: plutôt que de vous demander ce que vous avez le droit de faire, demandez-vous plutôt comment réduire au maximum vos contacts avec les autres.