Sam Darnold dans la fosse aux lions

Celui qui devait être l’un des bijoux de la cuvée 2018 au repêchage, Sam Darnold, est en train de tourner au désastre. Il est toutefois permis de se demander s’il est l’artisan de ses propres malheurs ou si les Jets ont plutôt failli à leur tâche pour maximiser son développement.

Ce soir, le quart-arrière de troisième année sera en action face aux Broncos dans un duel qui laisse totalement froid. Après tout, les Jets jouent actuellement de manière lamentable et les Broncos sont décimés par les blessures. Pas moins de cinq partants et 11 joueurs au total se retrouvent sur la liste des blessés à Denver. Mais pour en revenir à Darnold, c’est franchement inquiétant. En carrière, il ne revendique que 39 passes de touchés en 29 matchs, avec 32 interceptions et cinq échappés.

Le premier réflexe est de constater l’échec à ce jour, mais il faut aussi se questionner sérieusement sur la manière dont les Jets l’ont entouré.

PEU DE MUNITIONS

Depuis ses débuts, Darnold n’a pas hérité d’un receveur réellement solide pour l’aider à se sortir du pétrin. Ce serait une nécessité absolue, considérant que la ligne offensive qui est censée le protéger lui fait plutôt vivre des cauchemars.

Quand on doit se contenter de lancer à des Braxton Berrios, Josh Malone et Chris Hogan, il est difficile de produire à la hauteur des attentes. Certes, ces derniers temps, Jamison Crowder et Breshad Berriman ont été blessés. Le receveur recrue Denzel Mims, sur lequel l’équipe fondait des espoirs, est aussi sur la touche. Mais même avec tout ce beau monde en santé, il ne s’agit pas d’un arsenal intimidant.

LA FIN POUR GASE ?

Darnold n’est certainement pas exempt de tout blâme. S’il se retrouvait sous d’autres cieux, rien ne garantit que son rendement serait plus florissant. Sauf qu’à tout le moins, les Jets auraient dû lui fournir tous les atouts pour réussir.

L’un de ces atouts devait être l’entraîneur-chef Adam Gase, mais son travail avec les Jets ne convainc personne.

Il ne faudrait pas s’étonner qu’une défaite face aux Broncos devienne le clou final pour Gase. Avec 10 jours avant leur prochain match, les Jets pourraient y voir l’occasion d’appuyer sur la gâchette.

Peu importe, il risque d’être trop tard pour raviver le projet Darnold. Le jeune quart devra rebondir de manière spectaculaire pour que les Jets ne fassent pas de l’œil à Trevor Lawrence ou un autre espoir de premier plan au prochain repêchage. Remarquez que ce n’est pas beaucoup plus rose à Denver, où Brett Rypien sera ce soir le neuvième quart différent pour les Broncos depuis 2017. L’équipe en est aussi à son cinquième coordonnateur offensif en cinq ans. Stabilité, quand tu nous tiens...

Duel du Jeudi

Les forces en présence

BRONCOS DE DENVER

Brett Rypien : Quart-arrière, 0 T, 1 INT, 53 verges

Quart-arrière, 0 T, 1 INT, 53 verges Melvin Gordon III : Demi offensif, 1 T, 174 verges

Demi offensif, 1 T, 174 verges Noah Fant : Ailier rapproché, 2 T, 184 verges

JETS DE NEW YORK

Sam Darnold : Quart-arrière, 3 T, 4 INT, 562 verges

Quart-arrière, 3 T, 4 INT, 562 verges Frank Gore : Demi offensif, 0 T, 144 verges

Demi offensif, 0 T, 144 verges Braxton Berrios : Ailier espacé, 2 T, 123 verges

Joueur à surveiller

JERRY JEUDY

Photo AFP

Receveur, Broncos

Le choix de première ronde des Broncos au dernier repêchage ne connaît pas une entrée en matière idéale dans la NFL. Pas parce qu’il ne produit pas, mais parce que la blessure de Drew Lock empêche le receveur et son quart-arrière de développer une chimie. Dans le contexte, Jeudy s’en tire plutôt bien. Il revendique 173 verges en 13 attrapés et il a été ciblé 24 fois, ce qui représente un sommet dans l’équipe.

MA PRÉDICTION

BRONCOS : 16

JETS : 13

L'état des forces dans la NFL

1. Chiefs de Kansas City (3-0)

Semaine dernière : 1 (=)

Patrick Mahomes semble dans une ligue à part actuellement. La seule façon de le tenir (presque) en échec, c’est de le déranger en appliquant la pression à quatre joueurs, sans blitz. Et encore là, ses receveurs sont tellement explosifs et les schémas tellement bien déployés !

2. Seahawks de Seattle (3-0)

Semaine dernière 3 (+1)

Chaque semaine, Russell Wilson ensorcelle ses rivaux avec des trucs de plus en plus impossibles. Les Seahawks voguent sur ses succès, mais combien de temps le modèle peut-il tenir ? Plus tôt que tard, la défensive devra montrer signe de vie. Il serait étonnant que le maraudeur Jamal Adams joue dimanche.

3. Ravens de Baltimore (2-1)

Semaine dernière : 2 (-1)

Le quart-arrière des Ravens Lamar Jackson a parlé des Chiefs en disant qu’ils étaient leur « kryptonite ». Après tout, il a une fiche de 0-3 en saison face aux Chiefs, mais de 21-1 contre le reste de la NFL. Cela dit, les Ravens vont rebondir et ce revers ne fait pas d’eux une mauvaise équipe.

4. Packers de Green Bay (3-0)

Semaine dernière : 4 (=)

Même privé de son as receveur Davante Adams, Aaron Rodgers a connu un autre excellent match. Cette fois, c’est Allen Lazard qui est sorti du lot. Le vétéran quart-arrière semble totalement confortable dans le design offensif de Matt LaFleur. Vous pensez encore que Jordan Love va jouer ?

5. Bills de Buffalo (3-0)

Semaine dernière : 7 (+1)

En incluant son touché au sol, Josh Allen a été responsable de 11 touchés des Bills cette saison. Il s’agit du plus haut total dans l’histoire de l’équipe après trois matchs. Déjà bien nanti en receveurs, Allen peut de plus compter sur l’émergence de la recrue Gabriel Davis.

6. Steelers de Pittsburgh (3-0)

Semaine dernière : 8 (+1)

Quelle différence un quart-arrière de premier plan peut faire pour un receveur ? L’an dernier, avec Mason Rudolph et Devlin Hodges qui lui lançaient des canards, JuJu Smith-Schuster a inscrit trois touchés. En trois matchs avec Ben Roethlisberger cette saison, il en compte le même nombre.

7. Titans du Tennessee (3-0)

Semaine dernière : 6 (-1)

Il faudra voir si la COVID qui s’est invitée chez les Titans les diminuera dans leur match face aux Steelers, reporté de dimanche à lundi ou mardi. Quel sera leur niveau de préparation en considérant que tout le monde devait rester à la maison cette semaine ? Pas une situation commode...

8. Patriots de la Nouvelle-Angleterre (2-1)

Semaine dernière : 12 (+1)

Chaque semaine, on ne sait pas quel type d’attaque les Patriots vont présenter, et c’est leur force. À la semaine 1, c’était Cam Newton au sol. À la semaine 2, c’était le déploiement aérien. À la semaine 3, le jeu au sol a gagné 250 verges, dont seulement 27 par Newton. Imprévisibles, ces Pats !

9. Rams de Los Angeles (2-1)

Semaine dernière : 9 (=)

La défaite face aux Bills n’est pas facile à avaler, mais les Rams ont montré que leurs bases semblent solides avec une autre bonne performance de la ligne offensive et du jeu au sol (167 verges). Darrell Henderson semble enfin s’établir au sol après une saison recrue sans histoire.

10. Buccaneers de Tampa Bay (2-1)

Semaine dernière : 13 (+1)

Les performances de Tom Brady sont décortiquées, mais c’est la défensive des Bucs qui devrait susciter l’intérêt. Avec six sacs du quart, deux interceptions et un touché de sûreté face aux Broncos, cette unité a dominé. Le maraudeur recrue Antoine Winfield Jr. sera un joueur spécial.

11. Cardinals de l’Arizona (2-1)

Semaine dernière : 10 (-1)

Un phénomène rarissime est survenu dans la défaite des Cardinals. Pour la première fois depuis 2004, le receveur Larry Fitzgerald a été tenu en échec, avec aucune réception. L’attaque dans son ensemble a peiné, notamment en raison des trois interceptions de Kyler Murray.

12. 49ers de San Francisco (2-1)

Semaine dernière : 14 (+1)

Privés de leurs deux premiers demis de coin, les 49ers ont perdu leur troisième en cours de route, sans parler des innombrables autres blessures. Pourtant, ils n’ont donné que 231 verges et aucun touché aux Giants. L’attaque, tout aussi éclopée, a gardé le ballon pendant près de 40 minutes.

13. Colts d’Indianapolis (2-1)

Semaine dernière : 16 (+1)

La défensive des Colts est probablement la plus grande surprise dont personne ne parle à travers la ligue en ce début de saison. Les Colts ne concèdent que 225,3 verges et seulement 15 points par match. L’unité est deuxième dans la NFL avec six revirements provoqués.

14. Bears de Chicago (3-0)

Semaine dernière : 17 (+1)

Les Bears ont accompli quelque chose d’unique en devenant la première équipe de l’histoire à remporter deux matchs dans la même saison lors desquels ils tiraient de l’arrière par au moins 16 points au quatrième quart. Sans surprise, Nick Foles a été nommé quart partant pour dimanche.

15. Raiders de Las Vegas (2-1)

Semaine dernière : 11 (-1)

Les Raiders ont bien lutté face aux Patriots, mais les erreurs les ont rattrapés. Derek Carr a commis deux des trois échappés des siens. Au premier quart, les Raiders dominaient 103-38 au chapitre des verges gagnées, mais par seulement 3-0 au pointage. Face aux Patriots, ça ne pardonne pas.

16. Saints de La Nouvelle-Orléans (1-2)

Semaine dernière : 5 (-1)

Tous se ruent sur Drew Brees pour expliquer le début de saison décevant des Saints. Et s’il fallait plutôt regarder du côté des 25 pénalités pour 366 verges cette saison ? Et pourquoi passer sous silence l’échappé de Taysom Hill, qui a cassé le rythme offensif face aux Packers ?

17. Cowboys de Dallas (1-2)

Semaine dernière : 15 (-1)

Les Cowboys viennent de concéder au moins 38 points dans deux matchs de suite pour la première fois depuis 1988. C’est plutôt troublant. De son côté, l’offensive continue de produire même si à peu près plus un joueur n’est à sa position naturelle sur la ligne à l’attaque en raison des blessures.

18. Browns de Cleveland (2-1)

Semaine dernière : 21 (+1)

Est-ce que les Browns sont en train de finalement jouer à la hauteur des attentes ? Difficile à dire... Après des victoires face à Cincinnati et Washington, il serait mal vu de s’emballer. Il y a cependant beaucoup trop de talent offensif dans cette équipe pour qu’elle ne s’élève pas.

19. Panthers de la Caroline (1-2)

Semaine dernière : 28 (+1)

En travaillant dur comme ils le faisaient depuis le début de la saison, il était évident que les Panthers allaient rapidement causer une surprise. Ils l’ont fait face aux Chargers. En défensive, le secondeur Shaq Thompson joue de l’excellent football au sein d’une unité reconstruite.

20. Chargers de Los Angeles (1-2)

Semaine dernière : 19 (-1)

Malgré la défaite, le quart-arrière recrue Justin Herbert est devenu seulement le troisième à passer pour plus de 300 verges à chacun de ses deux premiers départs. Les Chargers ont opté pour 52 jeux de passe contre 20 courses, ce qui place le jeune homme sous une forte pression.

21. Texans de Houston (0-3)

Semaine dernière : 18 (-1)

Pas moins de six poussées offensives sur les 10 des Texans face aux Steelers ont été avortées après seulement trois jeux. Deshaun Watson a été victime de cinq sacs, une

habitude. Les Texans doivent redresser la barque face aux Vikings et Jaguars dans les deux prochaines semaines.

22. Dolphins de Miami (1-2)

Semaine dernière : 26 (+1)

Autre signe que Ryan Fitzpatrick a eu 116 vies dans la NFL : aux commandes des Dolphins, il a battu jeudi dernier les Jaguars. Il les avait aussi battus avec les Bengals (2008), les Bills (2012), les Titans (2013), les Texans (2014) et les Jets (2015). Prochain arrêt de sa grande tournée ?

23. Lions de Detroit (1-2)

Semaine dernière : 30 (+1)

Au moment où la défensive des Lions figurait parmi les risées de la NFL, elle a réagi en freinant l’une des attaques les plus dangereuses du circuit. Le demi de coin recrue Jeff Okudah a réussi sa première interception et les Lions ont provoqué trois revirements.

24. Eagles de Philadelphie (0-2-1)

Semaine dernière : 20 (-1)

La mauvaise nouvelle, c’est que les Eagles sont d’une tristesse inouïe avec leur piètre dossier de 0-2-1. La bonne nouvelle, c’est qu’ils évoluent au sein de la division Est de la conférence nationale, la pire depuis longtemps. En fait, ils ne sont qu’à un demi-match de la tête...

25. Bengals de Cincinnati (0-2-1)

Semaine dernière : 29 (+1)

Ça faisait carrément mal au cœur de voir le jeune Joe Burrow se faire laminer jeu après jeu par la défensive des Eagles. Sur 52 jeux de passes, il s’est retrouvé sous pression 21 fois, selon NextGen Stats. Il a été victime de huit sacs. À ce rythme, cette lacune va saboter son développement.

26. Broncos de Denver (0-3)

Semaine dernière : 22 (-1)

Qu’il s’agisse de Drew Lock, de Jeff Driskel ou même de Brett Rypien, qui sera le partant ce soir, les trois quarts-arrières des Broncos ont un point en commun cette saison. Ils sont affreusement mal protégés. Ils ont été frappés 29 fois et ont été victimes de 13 sacs déjà.

27. Falcons d’Atlanta (0-3)

Semaine dernière : 23 (-1)

Quand on pense que tout a été dit sur le début de saison catastrophique des Falcons, on trouve autre chose pour illustrer leur morosité. Sachez que dimanche a marqué leur cinquième défaite depuis 2016 quand ils détenaient une avance d’au moins 16 points.

28. Vikings du Minnesota (0-3)

Semaine dernière : 24 (-1)

Pour la première fois depuis que Mike Zimmer est devenu leur entraîneur-chef en 2014, les Vikings montrent un dossier de 0-3. L’unique point positif est l’explosion du receveur recrue Justin Jefferson, mais il est rare qu’un receveur sauve l’équipage en cas de naufrage.

29. Jaguars de Jacksonville (1-2)

Semaine dernière : 27 (-1)

Tandis que les éloges pleuvaient sur lui, y compris dans ces pages, Gardner Minshew a eu l’air de tout sauf une solution à long terme pour les Jaguars au poste de quart, face aux Dolphins. Mais laissons encore la chance au moustachu, qui demeure un joueur inexpérimenté. Un peu d’indulgence !

30. Équipe de Washington (1-2)

Semaine dernière : 25 (-1)

Dwayne Haskins, à sa deuxième année, n’a pas l’air d’une recrue actuellement. Il a plutôt l’air d’une mauvaise recrue. Le jeune quart a ajouté trois interceptions à sa fiche en plus d’un échappé. Le plaqueur Matt Ionnidis est fini pour la saison et Chase Young s’est aussi blessé.

31. Giants de New York (0-3)

Semaine dernière : 31 (=)

Depuis leur dernière présence en séries, en janvier 2017, les Giants montrent une fiche de 12-40. Cette équipe est la pire de la ligue depuis trois ans. Heureusement pour eux, l’autre équipe de New York fait encore pire cette saison. Ce n’est pas peu dire.

32. Jets de New York (0-3)

Semaine dernière : 32 (=)

Jusqu’ici cette saison, les Jets ont perdu par 10 points à la semaine 1, 18 points à la semaine 2 et 27 points à la semaine 3. Ils ont inscrit quatre touchés en trois matchs. Quel bonheur incommensurable de les voir à l’œuvre ce jeudi soir ! Pour le respect de tous, ça devrait être interdit.