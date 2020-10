Tirelires virtuelles

Leucan, l’association pour les enfants atteints de cancer, revient pour une 22e année avec sa campagne des Tirelires d’Halloween. Cette année, afin de respecter les consignes sanitaires émises par le gouvernement, chaque établissement scolaire ou groupe aura sa propre tirelire virtuelle dans laquelle l’entourage des enfants et le grand public pourront faire des dons. Pour Leucan, les Tirelires d’Halloween permettent de financer le service de sensibilisation et d’accompagnement en milieu scolaire. Pour créer votre tirelire virtuelle, Leucan vous invite à visiter le www.tirelires-leucan.com.

60 ans de mariage

Lorraine English et Marcel Côté, de l’arrondissement Beauport, à Québec, célèbrent aujourd’hui leur 60e anniversaire de mariage. Marié en 1960 et avant leur arrivée à Québec en 1976, le couple natif de la Gaspésie (Rivière-au-Renard pour Lorraine et Grande-Vallée pour Marcel) a été propriétaire de stations-service à Murdochville. Arrivés à Charlesbourg, ils ont aussi été propriétaires d’une station-service Esso et, par la suite, avec la pétrolière Shell dans les arrondissements Beauport et Ste-Foy. Retraité depuis 2000, le couple a eu deux garçons (Gaëtan et André) et a un petit-fils, Samuel.

Les 60 ans du Figaro

Le Salon Figaro, coiffure hommes et femmes, des Galeries Charlesbourg, a 60 ans. De solides équipes, au fil des années, et une clientèle fidèle ont permis au Salon d’atteindre ce plateau impressionnant. Sur la photo, de gauche à droite, l’équipe actuelle composée de : André Gautier, Isabelle Veilleux, Jean Hamel, Roger Veilleux, Gina Robitaille et Martin Perron.

Noces de diamant

Yvette Hamel et Robert Faucher de Sainte-Croix (Lotbinière) célèbrent aujourd’hui leur 60e anniversaire de mariage. Le couple, qui s’était en effet marié le 1er octobre 1960 à l’église de Sainte-Croix, a acheté sa première ferme laitière à Saint-Agapit, puis quelques années plus tard, s’est installé à Sainte-Croix pour acquérir la ferme des parents d’Yvette. Tout en menant l’entreprise familiale, le couple a eu sept enfants. Aujourd’hui, la grande famille Faucher compte aussi 28 petits-enfants et 20 arrière-petits-enfants (d’autres naîtront d’ici la fin de l’année). Félicitations à vous deux !

Anniversaires

Kalyna Roberge (photo), ex-championne de patinage de vitesse, courte piste, 34 ans... Les jumelles Andrée Bussières St-Pierre et Louise Bussières Gagné, de Québec, 76 ans... France Taschereau, directrice des ventes et du marketing, microbrasserie Archibald... Jason Roy Léveillée, comédien québécois, 37 ans... Jacques Martin, entraîneur adjoint chez les Rangers de NY (LNH), 68 ans... Julie Andrews, actrice et chanteuse britannique, 84 ans... Jimmy Carter, 39e président des États-Unis (1977-1981), Prix Nobel de la paix en 2002, 96 ans.

Disparus

Le 1er octobre 2019. Michel Létourneau (photo), 67 ans, député péquiste de la circonscription d’Ungava à l’Assemblée nationale du Québec entre 1994 et 2007... 2019. Gérald Tougas, 86 ans, écrivain québécois (La Mauvaise Foi)... 2018. Charles Aznavour, 94 ans, auteur-compositeur-interprète, acteur et écrivain français d’origine arménienne... 2018. Jerry Gonzalez, 69 ans, trompettiste et percussionniste de jazz latin... 2018. Élaine Zakaïb, 59 ans, ex-ministre péquiste et député de Richelieu... 2017. Dave Strader, 62 ans, commentateur sportif américain, surtout associé au hockey... 2016. Sylvain Boutet, 55 ans, médecin des Remparts de Québec depuis la reprise de leurs activités à l’automne 1997 et médecin en chef de la LHJMQ... 2015. Max Keeping, 73 ans, journaliste canadien (CTV)... 2013. Tom Clancy, 66 ans, romancier américain... 2006. André Viger, 54 ans, marathonien en fauteuil roulant... 1998. Pauline Julien, 70 ans, chanteuse et comédienne québécoise... 1985. Gaétan Barrette, 61 ans, lecteur du Téléjournal...