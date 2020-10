Trudeau renouvelle le mandat de la conseillère scientifique en chef du Canada

Le mandat de la conseillère scientifique en chef du Canada, la Dre Mona Nemer, a été renouvelé pour une période de deux ans.

Selon le premier ministre Justin Trudeau, la Dre Nemer va «continuer de mettre en valeur la science et ses avantages pour les Canadiens et d’offrir des conseils scientifiques impartiaux au premier ministre, au ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie et au Conseil des ministres», a-t-on indiqué jeudi soir, par communiqué.

Le renouvellement est effectif depuis le 25 septembre.

La Dre Nemer, qui est en poste depuis septembre 2017, a conseillé le gouvernement canadien ces derniers mois dans le cadre de la pandémie de la maladie à coronavirus.

«Je suis ravie et honorée de renouveler mon mandat en tant que conseillère scientifique en chef du Canada», a indiqué la Dre Nemer.

«Mon équipe et moi nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec la communauté scientifique diversifiée, dévouée et exceptionnelle du Canada dans le but de conseiller nos décideurs, alors que nous continuons la lutte contre la pandémie et bâtissons un avenir meilleur pour tous», a-t-elle poursuivi.

En mai, la Dre Moner avait indiqué que le nombre de tests effectués au Québec était insuffisant, ce qui avait fait réagir le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda.

«On voit qu’ils augmentent les tests parmi les résidents des CHSLD, mais ils n’augmentent pas à un niveau suffisant le dépistage chez les travailleurs [de la santé]», avait déclaré Mme Nemer en entrevue à LCN, le 8 mai dernier.

«Ils vont les tester une fois toutes les semaines ou aux deux semaines, mais ce n’est pas suffisant», avait-elle ajouté.

Depuis, le nombre de tests effectués au Québec a considérablement augmenté. Le 29 septembre, par exemple, plus de 33 000 prélèvements ont été effectués.

N’empêche, la Dre Nemer avait dans une autre entrevue, le 7 mai dernier, critiqué le manque d’information en provenance de Québec relativement à la stratégie de dépistage promise par le gouvernement Legault, ce qui lui avait valu une réponse sèche du Dr Horacio Arruda, dont le mandat a lui aussi été renouvelé depuis par le gouvernement Legault.

«Je ne répondrai pas à Madame compte tenu que j’estime que je n’ai pas de compte à lui rendre, mais à la population du Québec, oui, puis à mes autorités», avait dit le Dr Arruda.

La Dre Mona Nemer est chercheuse médicale en cardiologie moléculaire. Elle a, pendant plus de 10 ans, été vice-rectrice à la recherche à l’Université d’Ottawa et, au sein de la même institution, directrice du Laboratoire de génétique moléculaire et de régénération cardiaque. Elle a publié plus de 200 articles scientifiques.