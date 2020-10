Erin O’Toole est un homme ordinaire. Il n’est ni un sauveur ni une célébrité.

Il n’est pas né avec une cuiller d’argent dans la bouche. N’était pas non plus destiné à se retrouver à la porte du pouvoir.

Il est un père de famille travaillant de la classe moyenne comme il en existe des millions au pays.

C’est en gros le portrait que le chef conservateur a brossé de lui-même durant son premier discours au Parlement, en réponse au discours du trône libéral de la semaine dernière.

M. O’Toole, encore largement inconnu du public, n’est pas le premier ni le dernier politicien à jouer la carte du citoyen ordinaire, terre à terre et proche des préoccupations des gens.

Il s’est même permis de louanger les vertus du syndicalisme, qui protège les travailleurs dans les temps difficiles. Comme, par exemple, durant une pandémie.

(Le Parti conservateur entretient une relation compliquée avec le milieu syndical.)

M. O’Toole s’adresse ainsi aux cols bleus du secteur manufacturier qui forment une partie de la base électorale du NPD dans le Canada anglais.

Son prédécesseur, Andrew Scheer, a lui aussi tenté d’abattre la carte du citoyen ordinaire, sans succès.

Il aurait dû savoir que cet habit ne va pas à un politicien de carrière comme lui.

Le chapeau va beaucoup mieux à Erin O’Toole, qui semble vouloir miser sur ses origines plus modestes pour marquer des points politiques.

Le contraste avec Justin Trudeau est évidemment facile à établir.

Le Canada n’a « pas besoin d’une célébrité, il a besoin d’un homme à tout faire », a dit M. O’Toole dans son allocution.

Il sera intéressant de voir si ce contraste marquera à l’avantage du conservateur les esprits des Canadiens.

Justin Trudeau demeure populaire. Et il survit depuis longtemps aux attaques concernant la supposée superficialité de son personnage.

Empreinte

Dans sa réplique au discours du trône, M. O’Toole a tenu des propos très durs envers le gouvernement Trudeau pour sa réponse à la crise de la COVID-19.

À l’entendre, c’est comme si les libéraux s’étaient trompés sur toute la ligne. On imagine que son message s’adressait à ses partisans. Car globalement, les programmes d’aide d’urgence – que les conservateurs ont d’ailleurs approuvés – sont bien reçus par les Canadiens. La deuxième vague ne fera que renforcer ce sentiment.

Erin O’Toole promet un gouvernement plus sombre et moins dépensier, offrant « la paix, l’ordre et une bonne gouvernance éthique ». Austère, diront les libéraux.

C’est là tout le défi de M. O’Toole : ne pas avoir l’air radin face à un Justin Trudeau dont le chéquier semble inépuisable.