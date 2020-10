DUFOUR, Louise Diotte



Au CHSLD Chanoine-Audet, le 29 septembre 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Louise Diotte. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil son conjoint Vianney Dufour, ses enfants: Diane Pitre, France Dufour (Danny Paquet), Sonia Dufour (Daniel Vachon), Serge Dufour et Nathalie Dufour; ses petits-enfants: Jessica (Patrick), Chrystian (Marie-Pierre), Karl (Mélina), Kim, Valérie (Steve), Stéphanie (David), Nick (Justine), Justine (Loïc), Marianne, ses arrière-petits-enfants: Anthony, Elysée, Mathias, Arnaud, Charlotte, Thomas, Agathe, Eva-Rose; ainsi que ses belles-soeurs et beaux-frères, cousins, cousines, neveux et nièces. La famille vous accueillera auà compter de 9h.La famille tient à remercier tout le personnel de Chanoine-Audet pour les bons soins reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches.