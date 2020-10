À chacun sa boîte gourmande

Le tout nouveau service de commande en ligne du Resto-Bar Le Commandant (Complexe Capitale Hélicoptère,1688, route de l’Aéroport) arrive à point, en proposant la Boîte du Commandant et les plats du restaurant, en livraison ou à emporter.

Lors d’une rencontre d’équipe, une réunion d’affaires, une visioconférence ou en télétravail à la maison, les dix déclinaisons de la Boîte du Commandant (un plat principal, deux accompagnements et une douceur de la pâtissière) comblent tous les goûts et les appétits, chacun choisissant sa boîte préférée! Poke bowl revisité, brioche maison à la salade de crabe des neiges et crevettes nordiques, salade de fusillis au canard confit et tartine de bœuf fumé sur pain de seigle ne sont que quelques exemple des repas suggérés. Quant au menu à la carte du Commandant, il offre le privilège de savourer un repas de chef dans le confort de son foyer.

Rendez-vous à l’adresse lecommandant.com dans la section commande en ligne, choisissez la formule qui vous convient, le plat qui vous fait saliver, la date et l’heure de votre livraison, puis complétez la transaction pour ainsi encourager une entreprise locale.