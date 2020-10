Circulation: entraves sur le réseau routier en fin de semaine

La circulation automobile sera perturbée par des entraves majeures sur le réseau routier durant la fin de semaine.

Des fermetures seront mises en place dans l’échangeur des A-13 et A-40, l’autoroute 20 ouest entre les échangeurs Turcot et Saint-Pierre et l’autoroute 15 nord dans l’échangeur de la route 132 et du pont Samuel-De Champlain.

L’autoroute 13 sud sera fermée à partir de l’A-40 de vendredi 23 h à lundi 5 h. En direction nord, cet important axe routier sera fermé au même niveau, mais de vendredi 23 h 59 à samedi 15 h.

L’autoroute 20 ouest sera fermée complètement entre les échangeurs Turcot et Saint-Pierre de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Cela entraînera la fermeture par défaut des bretelles de l’A-15 dans les deux directions vers l’autoroute 20 ouest.

L’autoroute 15 nord sera fermée au niveau de la rue Jean-Talon de vendredi 23 h 59 à samedi 7 h. La fermeture sera reconduite de samedi 23 h 59 à dimanche 8 h.

L’autoroute 720 est (vers le centre-ville) sera fermée entre l’échangeur Turcot et les entrées des rues Notre-Dame Ouest et de la Cathédrale, dans le tunnel Ville-Marie, de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Un détour est suggéré pour les automobiliste venant de l’A-20 est ou Décarie via la bretelle pour l’A-15 sud, sortie 60 pour l’autoroute, direction ouest.

L’échangeur A-10, R-132 et le pont Samuel-De Champlain est également concerné par les entraves de fermeture entre vendredi 23 h et lundi 5 h.

Ainsi, la route 132 sera fermée complétement dans les deux directions à Brossard, entre les sorties vers le pont et les entrées suivantes.

Sur l’autoroute 10 ouest, on prévoit la fermeture de la sortie 6 vers la route 132. En direction est, le même axe routier sera fermé entre la rue Wellington et L’Île-des-Sœurs, de vendredi 22 h à lundi 5.

À Laval, le boulevard Saint-Martin sera fermé de vendredi 23 h à lundi 5 h, entre la route 125 et le boulevard Vanier, à cause des travaux du projet SRB Pie-IX. La circulation sera à contresens sur la chaussée en direction ouest.