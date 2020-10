COVID-19: plus de 1000 nouveaux cas au Québec, sept décès supplémentaires

Le Québec rapporte 1052 cas et 7 décès, portant le total à 76 273 personnes infectées et 5857 morts depuis le début de la pandémie.

• À lire aussi: Déplacements interrégionaux: la SQ déploie des barrage dès midi aujourd'hui

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie de COVID-19

Jeudi, la province recensait 933 nouvelles infections et 16 décès.

Au plus fort de la pandémie, on rapportait environ 10% de taux de positivité. En ce moment, avec plus de tests effectués, on rapporte 3% de taux de positivité.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 2 OCTOBRE 2020

76 273 personnes infectées (+1052)

5857 décès (+7)

302 personnes hospitalisées (+27)

49 personnes aux soins intensifs (+3)

Les prélèvements réalisés le 30 septembre s'élèvent à 30 948, pour un total de 2 399 143.

BILAN DES CAS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 342 (+9)

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 447 (+4)

Capitale-Nationale: 4448 (+183)

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 2518 (+50)

Estrie : 1835 (+37)

Montréal : 34 412 (+357)

Outaouais : 1423 (+32)

Abitibi-Témiscamingue : 208 (+1)

Côte-Nord : 152 (-)

Nord-du-Québec : 9 (+1)

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 410 (+26)

Chaudière-Appalaches : 1464 (+73)

Laval : 7325 (+92)

Lanaudière : 5345 (+38)

Laurentides : 4874 (+36)

Montérégie : 10 982 (+112)

Nunavik : 21 (-)

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 13 (-)

Hors Québec: 43 (+1)

Région à déterminer: 2 (-)

Total: 76 273 cas confirmés

BILAN DES DÉCÈS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 2

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 26

Capitale-Nationale : 220

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 211

Estrie : 32

Montréal : 3482

Outaouais : 34

Abitibi-Témiscamingue : 4

Côte-Nord : 1

Nord-du-Québec : 0

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 14

Chaudière-Appalaches : 19

Laval : 686

Lanaudière : 223

Laurentides : 281

Montérégie : 621

Nunavik : 0

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 1

Hors Québec : 0

Région à déterminer: 0

Total: 5857 décès

À VOIR AUSSI