COVID-19: Québec et Chaudière-Appalaches enregistrent des hausses records de cas

La région de la Capitale-Nationale compte 183 nouveaux cas confirmés de COVID-19 pour les 24 dernières heures – un nouveau record – portant à un total de 4448 cas depuis le début de la pandémie.

Du côté de Chaudière-Appalaches – là où de nombreuses éclosions sont survenues dans les derniers jours – le nombre de nouveaux cas est de 73, pour un total de 1464 personnes atteintes, depuis le début de la crise sanitaire. Il s'agit également d'un nouveau nombre record de cas confirmés.

Pour l’ensemble de la province, le gouvernement du Québec confirme 1 052 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 76 273.

Aucun décès n’a été rapporté dans les 24 dernières heures, et ce, pour l’ensemble de la province.

Toutefois, six décès sont survenus entre le 25 et le 30 septembre et 1 décès est survenu avant le 25 septembre, pour un total de 5 857 décès.

