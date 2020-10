Des fleurs jusqu’en décembre!

Lorsque l’automne arrive, certains jardins deviennent malheureusement peu attrayants et sont délaissés par leurs propriétaires.

La saison automnale est pourtant une période fort agréable où l’on peut encore passer de belles journées au jardin. Alors, si vous souhaitez passer plus de temps dans votre cour cet automne, je vous suggère d’y planter des plantes vivaces à floraison automnale qui vous attireront à l’extérieur.

Grâce à leur floraison tardive et très prolongée, les plantes vivaces présentées dans cette chronique apporteront beaucoup d’attrait à votre jardin alors que toutes les autres plantes auront rendu leur dernier souffle. Voici donc la description de quelques fleurs exceptionnelles qui embelliront votre jardin jusqu’en novembre et même jusqu’en décembre dans certains cas !

Aconit de Carmichael - « Royal Flush »

Photo Adobe Stock

Hauteur : 1,20 m

Largeur : 60 cm

Floraison : bleue de la fin de septembre jusqu’à novembre

Feuillage : pourpre tournant au vert, découpé

Ensoleillement : soleil, mi-ombre, ombre légère

Sol : riche et frais

Rusticité : zone 3

C’est à la fin de septembre, en octobre et en novembre, après que toutes les autres espèces d’aconits ont fleuri, que la saisissante floraison bleue de l’aconit de Carmichael « Royal Flush » apparaît. Cette plante très vigoureuse forme des fleurs qui ont la forme de petits casques et qui sont portées en panicules au bout de tiges très solides qui ne nécessitent jamais de tuteurage.

Anémone du Japon - « Honorine Jobert »

Photo courtoisie, Albert Mondor

Hauteur : 1,20 m

Largeur : 70 cm

Floraison : blanche de la fin d’août jusqu’en octobre

Rusticité : zone 4

Cette anémone très vigoureuse produit une abondance de grandes fleurs blanches, portées par de solides tiges qui s’élèvent à environ 1,20 m de hauteur. Les fleurs de « Honorine Jobert » apparaissent vers la fin de l’été et en automne.

Cette plante préfère la mi-ombre, mais elle s’adapte aussi au plein soleil ou à l’ombre légère. Elle peut croître dans divers types de terres, affectionnant particulièrement les sols légers, riches en humus, frais, mais bien drainés. Une fois établie, cette plante vivace s’élargit un peu plus chaque année, mais avec une certaine mesure.

Aster - « Summer Showers »

Photo courtoisie, Albert Mondor

Hauteur : 90 cm

Largeur : 50 cm

Floraison : lilas pâle de la fin de juin à octobre

Ensoleillement : soleil, mi-ombre

Sol : s’adapte à divers types de sols frais, mais bien drainés

Rusticité : zone 3

L’aster « Summer Showers » donne l’impression d’être toujours fleuri. Ses petites fleurs aux pétales violet pâle et au cœur jaune éclosent sans arrêt du début de l’été jusqu’aux premières gelées d’octobre. L’aster « Summer Showers » a peu d’exigences quant à la nature de la terre dans laquelle il pousse ; lorsqu’on le plante au plein soleil ou à la mi-ombre, il peut s’accommoder de la plupart des sols frais, mais bien drainés.

Géranium ROZANNE

Photo courtoisie, Albert Mondor

Hauteur : 70 cm

Largeur : 1,20 m

Floraison : bleue de juin à novembre

Ensoleillement : soleil, mi-ombre

Sol : s’adapte à divers types de sols modérément riches et bien drainés

Rusticité : zone 3

Le géranium ROZANNE a démontré une performance hors du commun depuis son introduction sur le marché nord-américain en 2006. Ce géranium est tout simplement magnifique lorsqu’apparaissent ses grandes fleurs bleues au cœur blanc. Il en met plein la vue durant une période particulièrement longue, puisqu’il fleurit abondamment et sans cesse de la fin du printemps jusqu’aux premières neiges. Ainsi, le géranium ROZANNE est habituellement en fleurs durant près de six mois ! Dans certains aménagements paysagers, il arrive même qu’il soit encore en fleurs au début de décembre !

Cette plante vivace très adaptable pousse aussi bien dans une terre argileuse riche et humide, mais bien drainée, que dans un sol léger et temporairement sec, au soleil ou à la mi-ombre. Deux ou trois ans après l’avoir plantée dans votre jardin, cette véritable merveille atteindra environ 70 cm de hauteur sur un peu plus de 1 m de largeur.

Verge d’or voyante

Photo courtoisie, Albert Mondor

Hauteur : 90 cm

Largeur : 70 cm

Floraison : jaune en septembre et en octobre

Ensoleillement : soleil, mi-ombre, ombre légère

Sol : s’adapte à divers types de sols bien drainés

Rusticité : zone 3

La verge d’or voyante fleurit plus tardivement que la majorité des autres espèces de verges d’or, habituellement jusqu’à la fin d’octobre. Il s’agit d’une plante vigoureuse, très facile à cultiver, qui pousse dans presque tous les types de sols.