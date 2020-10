Enlèvement d'un couple d'Américains: une sixième arrestation

PHOTO COURTOISIE Un couple porté disparu aux États-Unis pourrait se trouver au Québec et la police américaine demandent aux Québécois d’ouvrir l’œil pour tenter de le retrouver. James A. Helm Sr, 76 ans et son épouse Sandra ont été vus pour la dernière fois dimanche dans la petite ville de Moira, dans l’État de New York. PHOTO COURTOISIE