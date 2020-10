Kim Jong-un souhaite à Trump de se rétablir «le plus tôt possible»

Le leader nord-coréen Kim Jong-un a envoyé un message au président américain Donald Trump, testé positif au coronavirus, afin de lui souhaiter de se rétablir « le plus tôt possible », a annoncé samedi l’agence d’État KCNA.

« Il a exprimé sa sympathie au président et à la Première dame », selon KCNA. « Il a dit espérer sincèrement qu’ils se rétabliraient le plus tôt possible. Il espère qu’ils surmonteront cela. Il leur a envoyé des salutations chaleureuses », a ajouté l’agence officielle.