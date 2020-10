La fin de Matt Murray à Pittsburgh?

Avec l’émergence de Tristan Jarry et la fin imminente de son contrat avec les Penguins, les probabilités que le gardien Matt Murray reste à Pittsburgh la saison prochaine sont plutôt minces. Le directeur général Jim Rutherford est le premier à le reconnaitre.

Dans une entrevue accordée mercredi à The Athletic, Rutherford a confié que les Penguins pourraient tenter de retenir les deux gardiens. «Oui, il y a moyen de le faire. Mais pour être honnête, je ne crois pas que c’est quelque chose qui fonctionnerait pour tout le monde.»

Murray avait signé un contrat de 11,25 millions en 2016 et deviendra sous peu joueur autonome avec compensation. Son éclosion avait aidé les Penguins à gagner la coupe Stanley en 2016 et 2017, et avait mené au départ de Marc-André Fleury, qui a été choisi par les Golden Knights de Vegas lors du repêchage d’expansion de 2017.

Âgé de 25 ans, Tristan Jarry a rendu de précieux services aux Penguins la saison dernière en maintenant un dossier de 20-12-0-1, une moyenne de buts alloués de 2,43 et un taux d’efficacité de ,921. Il a également signé trois blanchissages en 31 départs.

«Nous y allons une étape à la fois dans le processus puisque les deux (Murray et Jarry) sont joueurs autonomes avec compensation», a indiqué Rutherford.

«Nous sommes dans une situation similaire à celle que nous étions avec Fleury en 2017. Nous voulions le garder ici. Nous le voulions vraiment. Mais avec le plafond salarial, ça ne pouvait juste pas fonctionner. Nous ne pouvions pas le faire. On arrive à ce point parfois avec les gardiens de but. Et si on regarde vers quoi Matt Murray s’en va en termes de salaire, ce sera très difficile.»

Vers un échange

Même s’il ne s’est pas avéré aussi dominant la saison dernière, Murray a néanmoins enregistré une fiche de 20-11-0-5 en 38 départs. Il a maintenu une moyenne de buts alloués de 2,87 et un pourcentage d’arrêts de ,899. Rutherford est assez convaincu qu’il pourrait trouver preneur rapidement sur le marché des échanges.

«Il y a beaucoup de bons gardiens, mais laissez-moi vous poser une question : combien de gardiens de 26 ans qui ont gagné la coupe Stanley deux fois sont disponibles présentement? a lancé le directeur général des Penguins à The Athletic.

«Il y a beaucoup de gardiens disponibles et beaucoup de bons gardiens. Il n’y a pas de doutes là-dessus. Mais ces gars sur le marché n’ont pas fait ce que Matt a réussi à faire. Pour moi, c’est la différence et c’est pourquoi les équipes le veulent.»