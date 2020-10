Le détaillant Frank And Oak vendu à des Américains

Le détaillant montréalais Frank And Oak est sur le point d’être vendu à un fonds d’investissement américain. L’entreprise de vêtements est à l’abri de ses créanciers depuis juin dernier.

Vendredi, dans un communiqué, le Unified Commerce Group (UCG), dont le siège social est à New York, a annoncé qu’il souhaitait faire l’acquisition de la compagnie québécoise. La transaction doit encore être approuvée par la Cour supérieure du Québec. Cela devrait se faire mardi prochain.

«Frank And Oak correspond parfaitement au type de marque avec laquelle nous nous sommes engagés à travailler, et nous sommes enthousiastes à l'idée d'entamer et de participer à son prochain chapitre», a indiqué Dustin Jones, cofondateur et PDG de UCG.

Le siège social de Frank And Oak devrait demeurer à Montréal et la nouvelle direction souhaite conserver les 200 employés.

Au cours des derniers mois, le détaillant a fermé neuf boutiques dans le cadre de sa restructuration. Il lui reste présentement 11 points de vente à travers le Canada, en plus de son site transactionnel.

19 millions $ de dettes

Le 22 juin dernier, Modasuite, qui est la compagnie légale de l’enseigne Frank And Oak, s’était mise sous la Loi sur la faillite et l’insolvabilité avec l’intention de faire une proposition à ses créanciers. Les dettes du groupe s’élevaient alors à 19 millions $. Le dossier est piloté par le syndic KPMG.

Il s’agit d’une première acquisition par le fonds UCG, dirigé par Dustin Jones et Greg Freihofner. Il a vu le jour cette année.

UCG souhaite poursuivre le développement de Frank And Oak au Canada, mais également appuyer l’expansion du groupe aux États-Unis où l’entreprise n’a aujourd’hui plus de boutique. La direction de UCG vise également à réaliser une première percée pour la marque en Asie.

Frank And Oak a été fondé en 2012 par Hicham Ratnani et Ethan Song. L’entreprise s’était forgé une réputation à partir du commerce en ligne.

Selon le Registre des entreprises, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), via sa filiale CDP Investissements, est le premier actionnaire de la compagnie et Investissement Québec (IQ) est le troisième. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.