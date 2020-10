Jean Chaumette (photo), directeur développement corporatif, Québec, Chaudière-Appalaches, Côte-Nord et Charlevoix, pour Importations Activin, célèbre aujourd’hui le 50e anniversaire de son arrivée au Québec et à Québec. Originaire de Lille, capitale des Hauts-de-France, une région du nord de la France, et âgé de 25 ans en 1970, Jean sautait dans un avion pour la Belle Province (alors en pleine crise d’Octobre) avec 200 $ dans ses poches et surtout le goût de l’aventure. Après un 1er emploi de serveur au Manoir St-Castin de Lac-Beauport (2 ans), Jean œuvre pour plusieurs grandes institutions : 12 ans au Château Frontenac (maître d’hôtel et directeur des banquets) ; 17 ans à l’Hôtel Gouverneur Ste-Foy (directeur des ventes et marketing) ; 2 ans à la Fondation Maison Jésus-Ouvrier (directeur général) et, depuis 17 ans maintenant, pour Importations Activin. Marié depuis 47 ans avec sa tendre Jeanne-Mance, père de 2 enfants (Philippe et François) et grand-père de Camille et Mathilde, Jean s’est aussi beaucoup impliqué socialement au fil des ans avec les Clubs Rotary Ste-Foy et Charlesbourg ; les défunts Gouverneurs de Ste-Foy, de la Ligue midget AAA ; la Randonnée des Gouverneurs ; le Patro de Charlesbourg et, plus récemment, avec la Fondation Chevalerie Passion. Reconnu comme un des meilleurs « ouvreurs d’huîtres », il fut 5 fois champion québécois, 2 fois champion canadien et a terminé 2e au championnat du monde en Irlande, en 1990. Bravo, Jean, pour l’ensemble de l’œuvre !

90 ans

Photo courtoisie

Bonne fête à madame Claire Germain (photo), qui demeure à la Résidence O’Sommet de Donnacona (anciennement le Château Bellevue) et qui célèbre aujourd’hui son 90e anniversaire de naissance. Mme Germain a 4 enfants, 5 petits-enfants et plusieurs arrière-petits-enfants. Toute la famille lui souhaite une très belle journée. Ça commence bien avec une mention dans ma page du Journal de Québec.

Quadruple récompense

Photo courtoisie

Félicitations à Francine Ouellet (photo) du club Les Communicateurs de Québec (club Toastmasters) qui a mérité récemment quatre distinctions qui viennent souligner plusieurs discours et projets réalisés avec grand succès. Mme Ouellet a mis la main sur les titres de : Communicateur avancé or, Leader compétent, Leader avancé bronze Toastmasters et la Triple Couronne de Toastmasters International. Grâce au laboratoire de Toastmasters, Francine est devenue professeure de yoga en triomphant de sa timidité. Membre du club depuis 2003, Francine est fière de ses accomplissements.

Anniversaires

Photo courtoisie

Sébastien Ménard (photo), notre bien-aimé rédacteur en chef et éditeur du Journal de Québec... Richard Powers, président du Groupe Richard Powers (le King pour les intimes), 65 ans... Tiffany, chanteuse américaine, 48 ans... Sting, chanteur et bassiste, membre du groupe The Police, 69 ans... Claudine Chatel, comédienne québécoise, 69 ans... L’honorable Marie Deschamps, juge de la Cour suprême du Canada de 2002 à 2012, 68 ans... Donna Karan, dessinatrice de mode et styliste américaine, 72 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 2 octobre 2019. Kim Shattuck (photo), 56 ans, auteure-compositrice-interprète américaine jouant dans le groupe punk rock The Muffs... 2017. Tom Petty, 66 ans, rocker américain, chanteur des Heartbreakers (I Won’t Back Down et Free Fallin)... 2016. Neville Marriner, 92 ans, violoniste et chef d’orchestre britannique, fondateur de l’Academy of St Martin in the Fields... 2014. Fyodor Bogdanovsky, 84 ans, haltérophile soviétique, champion aux Jeux olympiques d’été de 1956... 2013. Jonathan Kaufer, 58 ans, réalisateur, scénariste et acteur américain... 2010. Roger Joubert, 81 ans, comédien et pianiste... 2007. DeWitt Tex Coulter, 83 ans, ancien grand joueur des Alouettes de Montréal (CFL)... 2001. Marc Gélinas, 63 ans, auteur-compositeur-interprète... 1998. Gene Autry, 91 ans, le cowboy chantant d’Hollywood... 1996. Robert Bourassa, 63 ans, premier ministre du Québec de 1970 à 1976 et de 1985 à 1994... 1985. Rock Hudson, 59 ans, acteur américain.