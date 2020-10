Les Saguenéens remporte leur match inaugural

Les Saguenéens de Chicoutimi sont sortis de la glace victorieux contre les Cataractes de Shawinigan, vendredi soir, lors de leur premier affrontement de la saison régulière. C’est par la marque de 5-2 que les Sags ont quitté le Centre Georges-Vézina avec la victoire à la suite d’un match très serré.

Alors que le début de match a légèrement été à l’avantage des Cats, Xavier Labrecque a compté le premier but de la saison pour Chicoutimi. Toutefois, la troupe de Ron Choules n’a pas tardé à revenir de l’arrière en comptant les deux autres filets du premier tiers. C’est Marc-Antoine Pépin et Xavier Bourgault qui ont déjoué le gardien de 20 ans, Alexis Shank, lors du premier vingt. Bourgault a d’ailleurs marqué alors que Shank avait été puni pour avoir fait trébucher et qu’Olivier Pouliot servait sa punition au cachot. Ainsi, l’indiscipline du gardien lui aura finalement couté un but lequel ne rendait pas l’entraîneur-chef des Sags indifférent.

Cependant, la troupe de Yannick Jean est revenue de l’arrière lors de la période médiane alors qu’un joueur loin d’être inconnu du circuit a explosé, marquant deux buts sur ses deux premiers lancés de la partie. En effet, l’attaquant Dawson Mercer, un des meilleurs espoirs du repêchage de la LNH qui se déroulera sous peu, a compté les deux buts de sa formation en deuxième période. Mercer a, de plus, rendu la pareille à Shawinigan en profitant d’un avantage d’un joueur sur la patinoire pour permettre aux Saguenéens de reprendre les devants.

Le compagnon de trio de Mercer, Hendrix Lapierre, a lui aussi tiré son épingle du jeu lors de la partie. Lapierre a en effet contribué à quatre des cinq buts des siens, totalisant deux assistances et deux buts. Ce but en avantage numérique a d’ailleurs été très important pour les Sags puisqu’il leur a permis de mener 4-2 face aux Cataractes en troisième période leur offrant une avance confortable. En addition avec la performance percutante de Mercer et Lapierre, qui ne devraient pas décevoir cette saison en suivant ce rythme, Shank a complétement fermé la porte devant le filet, bloquant tous les tirs que les Cataractes ont envoyés vers lui durant les deux derniers tiers du match.

Ainsi, l’équipe de Yannick Jean vient donner le ton aux 11 prochains affrontements de la saison contre les Cataractes de Shawinigan. Les Saguenéens reprendront l’action, dimanche 15h, au Centre Georges-Vézina contre le Drakkar de Baie-Comeau.