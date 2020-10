LHJMQ: le Drakkar se prépare pour les Cataractes

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau donnera le coup d’envoi à la 24e saison de son histoire, samedi après-midi, quand il recevra la visite des Cataractes de Shawinigan sur la glace du centre Henry-Leonard.

Inutile de préciser que la nervosité et la motivation sont à un niveau très élevé au sein de l’équipage du navire nord-côtier qui a disputé sa dernière partie, le 13 septembre, à l’occasion d’un match préparatoire face aux Saguenéens de Chicoutimi.

«C’est sûr qu’avec l’horaire établi, cela fait plus de trois semaines que les joueurs n’ont pas joué et tout le monde a bien hâte que l’action reprenne finalement pour de bon», a reconnu l’entraîneur-chef Jean-François Grégoire.

Le nouveau pilote du Drakkar a toutefois profité de cette séquence pour travailler de près et encadrer les anciens et nouveaux athlètes, dont 11 recrues, qui composent l’alignement officiel pour 2020-2021.

«L’occasion était belle pour installer et montrer mes phases de jeu. Reste maintenant à voir comment les joueurs vont réagir et si les consignes seront bien respectées», a ajouté le dirigeant qui enverra le vétéran gardien de but de 20 ans, Lucas Fitzpatrick, devant le filet.

Conscient qu’il mise sur une jeune formation en plein processus de reconstruction, Jean-François Grégoire avoue que les dernières semaines passées dans leur «bulle» ont permis à ses protégés de resserrer les liens.

«Il y a beaucoup de facteurs et de circonstances qui nous entourent avec lesquels nous n’avons pas de contrôle. Il y a quelques semaines, nous ne savions pas si la saison se mettrait en branle. La bonne nouvelle, c’est que le calendrier débute et cela est le côté positif».

Leaders

Misant sur près d’une douzaine de nouveaux espoirs, le Drakkar aura besoin du leadership et de l’expérience de ses vétérans pour montrer le chemin et donner l’exemple aux plus jeunes.

La direction du club a d’ailleurs dévoilé l’identité de son groupe de meneurs à la suite de la séance d’entraînement matinal. Nommé en deuxième moitié de saison l’an dernier, Nathan Légaré sera de nouveau un pilier dans son rôle de capitaine.

Son coéquipier et défenseur Christopher Merisier-Ortiz portera encore une lettre A sur son chandail. Les vétérans de 20 ans Brandon Frattaroli et Nathaël Roy (acquis du Phoenix de Sherbrooke) compléteront le trio des assistants.