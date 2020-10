Un mauvais départ pour l’Océanic

RIMOUSKI | Malgré une domination au chapitre des lancers, l’Océanic de Rimouski n’est pas parvenu à battre le gardien des Tigres Fabio Iacobo et s’est incliné 4-0, vendredi soir à Victoriaville, pour ainsi amorcer sa 26e saison du mauvais pied.

Un des points tournants de la défaite de l’Océanic, a été l’incapacité de profiter de cinq supériorités numériques, dont un long avantage de deux hommes en début de match.

« Nous avons eu nos chances. Nous avons frappé deux poteaux et leur gardien a été très solide. J’ai moins aimé quelques jeux mous qui ont permis aux Tigres de capitaliser », a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

En tout début de match, les visiteurs ne sont pas parvenus à marquer lors d’un double avantage numérique malgré quelques bonnes chances, dont un poteau de Zachary Bolduc. Par la suite, les Tigres se sont imposés graduellement.

En milieu de première période, Conor Frenette a profité d’un rebond favorable de la rampe sur un tir qui a raté la cible de l’excellent Mikhaël Abramov pour loger le disque au fond du filet de Raphaël Audet. Quelques minutes plus tard, Brooklyn Kalmikov a doublé l’avance des Tigres en battant Audet à sa droite sur une relance rapide de l’attaque amorcée par Zachary Gravel et Nicolas Daigle.

Manque d’opportunisme

Deuxième période un peu plus échevelée à l’avantage de l’Océanic, qui n’est cependant pas parvenu à battre le gardien Iacobo malgré de bonnes occasions du trio de Nathan Ouellet, Sami Paré et Zachary Bolduc et de belles percées de Frédéryck Janvier.

En fin d’engagement, Olivier Coulombe a battu le gardien de l’Océanic d’un tir qu’il aimerait sûrement revoir.

Les bonnes séquences offensives de l’Océanic sont survenues lorsque Serge Beausoleil a réuni les défenseurs offensifs Justin Bergeron et Isaac Belliveau.

En tout début de 3e période, l’Océanic a été menaçant à la faveur d’un avantage numérique, mais le gardien des Tigres a été très solide.

Avec une seconde à jouer, Nicolas Daigle a ajouté un 4e but pour les Tigres.

L’Océanic a rappelé l’attaquant Xavier Ducharme en raison de l’absence des attaquants européens Adam Raska et Alex Lazarev ainsi qu’Émile Lambert, blessé, et Alexander Gaudio, suspendu. Serge Beausoleil utilisait donc huit défenseurs.