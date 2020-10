Manifestation contre les mesures sanitaires à Rimouski

Malgré l'augmentation du niveau d'alerte et l'opposition des élus du Bas-Saint-Laurent et de la Santé publique, les complotistes vont tenir samedi midi leur manifestation nationale contre les mesures sanitaires et l'obligation du port du couvre-visage à Rimouski. Quelques centaines de manifestants sont attendus.

Selon ce qui figure sur la page Facebook de la manifestation créée par le groupe Action Coordination, quelques heures avant la tenue de la manifestation, certains membres remettent en question leur participation au rassemblement. Malgré tout, la rencontre demeure prévue demain midi devant le poste de la Sûreté du Québec, à Rimouski.

«La meilleure façon pour qu'il n'y ait pas de problèmes, c'est de ne pas la faire cette manifestation-là. Passez votre message autrement. Maintenant, avec les médias sociaux, il y a plein de façons de passer des messages. Allez-y, passez vos messages, mais ne venez pas parader à Rimouski. On ne sait pas comment ça peut tourner, mais ce n'est pas une bonne idée», a mentionné vendredi matin le député péquiste de Rimouski, Harold Lebel, lors d'une conférence de presse à l'Assemblée nationale.

La sécurité avant tout

Plus tôt cette semaine, le directeur régional de la santé publique, le Dr Sylvain Leduc, mentionnait que la tenue de cette manifestation était non opportune dans le contexte actuel.

De son côté, le maire de Rimouski, Marc Parent, a rencontré jeudi les autorités pour mettre en place un plan d'intervention et ajouter des ressources. Des actions pourraient être prises contre les récalcitrants qui ne respectent pas le port du couvre-visage, comme l'a laissé présager M. Parent, vendredi matin, lors d'un entretien avec Mario Dumont sur les ondes de LCN.

«On ne veut pas créer une commotion ni de confrontation. Je dis à la population, ne vous rendez pas là, n'allez pas vous mettre en confrontation. Ces gens-là vont venir, dans l'espoir qu'ils quittent le plus rapidement possible et qu'il n'y ait pas de conséquence par rapport à ça», a-t-il dit.

L'inquiétude gagne du terrain

La manifestation prévue samedi se veut un rassemblement pacifique pour la fin de l'état d'urgence sanitaire. Les participants s'opposent aux mesures sanitaires et à l'obligation de porter le masque. La venue des manifestants provenant de régions des quatre coins du Québec et de divers niveaux d'alerte inquiète la population rimouskoise. De leur côté, les commerçants demeureront sur le qui-vive et s'assureront que le port du couvre-visage soit respecté, sans quoi les récalcitrants devront quitter les lieux.

«Ça me fait effectivement un petit peu peur que ces gens-là ne respectent pas les mesures ici à Rimouski dans les commerces et autour. J'avais presque envie qu'on ferme le tourisme pendant quelques jours à Rimouski pour éviter d'avoir la visite de ces gens-là dans les commerces», a confié la gérante d'une boutique au centre-ville.

«On souhaite seulement que les gens n'entrent pas dans les commerces, qu'il n'y ait pas d'agressivité. Je dois avouer que je ne comprends pas la raison d'être de cette manifestation. Pour ma part, je me dis, si on veut que ça passe le virus, il faut mettre notre masque et se conformer aux mesures comme tout le monde», a indiqué la propriétaire d'un commerce adjacent.

Les citoyens rencontrés par l'équipe de TVA Nouvelles affirment être inquiets de la tenue de cette manifestation quant à la propagation possible du virus.

La Sûreté du Québec se dit prête à intervenir en cas de débordement.