Pixel 4a, 4a 5G et 5 5G: comment s’y retrouver dans les téléphones Google

Sur photo, difficile de départager ces trois téléphones intelligents fraîchement sortis des chaînes de production pour le géant Google.

Si, comme on l’a vu récemment, le Pixel 4a mérite le détour avec l’actuelle connexion cellulaire 4G LTE, les nouveaux modèles 4a 5G et 5 5G se démarquent en haut de gamme.

Des trois, seul le Pixel 5 possède la recharge inverse et une résistance à l’eau cotée IPX8 (submersion jusqu’à 2 mètres ou moins pendant 30minutes).

Avec la recharge inverse, il est possible d’alimenter des écouteurs compatibles. Voyez ici un tableau comparatif sur la page Web des Pixel de Google.

Parlant d’alimentation, les deux modèles 5G offrent davantage de capacité, soit 3885 mAh pour le 4a et 4080 mAh pour le 5, contre 3140 mAh pour le 4a. Pour les deux 5G, Google leur a intégré un mode de faible consommation (appelé Extreme Battery Saver) qui étire l’autonomie jusqu’à 48 h en désactivant la 5G et quelques autres fonctions, peut-on lire dans les petits caractères.

Sous leur coque, tous trois disposent d’une capacité de stockage identique; 128 Go. Quant à la mémoire vive, le Pixel 5 en a 8 Go, contre 6 Go pour les deux 4a. Et pour obtenir cette fameuse connexion ultra rapide 5G, les Pixel 4a et 5 font appel au processeur Snapdragon 765G.

Les boîtiers diffèrent aussi : les 4a sont faits de polycarbonate (un plastique similaire aux casques de moto), tandis que le 5 reçoit de l’aluminium recyclé, mais ne cherchez pas la sortie audio 3.5 mm qui est remplacée par le port USB-C.

Un mot sur l'étonnante capacité de traitement d'image photo des Pixel, Google nous montre ici deux photos, l'une normale avant le zoom et la seconde après le zoom.

Finalement, les prix !

PS : Google demande 50 $ pour ses étuis. En ligne, on trouve pour trois fois moins cher des étuis variés et de qualité.