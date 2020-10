Pris en flagrant délit de viol par la police

Un Montréalais pris en flagrant délit en train d’agresser sexuellement une femme pour ensuite tenter de désarmer un policier venu secourir la victime risque de recevoir l’étiquette peu enviable de délinquant à contrôler.

« C’est une situation très sérieuse », a expliqué la juge Karine Giguère à Nixon Lamore, vendredi au palais de justice de Montréal.

Lamore, 26 ans, n’a toutefois pas semblé dérangé outre mesure par cette annonce, qui pourrait lui valoir une longue peine d’incarcération et d’être ensuite sous haute surveillance pour son crime commis en juillet 2019, alors qu’il s’était invité chez sa victime rencontrée dans la rue. Il n’est pas clair s’il la connaissait ou non, mais la femme, qui habitait avec son beau-père, a accepté.

Une fois rendu au domicile et après avoir consommé de la drogue, Lamore lui a demandé d’avoir une discussion « en privé », sans témoin. La femme a acquiescé et a suivi l’accusé dans un corridor. C’est à ce moment que Lamore l’a saisie par le cou pour l’étrangler et assouvir ses bas instincts.

Alerté par les cris de la femme, son beau-père a tenté d’intervenir, mais sans succès puisqu’il a été frappé par l’accusé. Un appel au 911 a été logé et à l’arrivée des policiers, Lamore était encore en train de violer la victime sur un lit.

Loin de s’arrêter, il a continué, forçant les policiers à lui sauter dessus. Lors de l’empoignade, le violeur a même tenté de désarmer un des agents.

Victime blessée

La victime, blessée notamment au visage, a été transportée à l’hôpital tandis que Lamore était conduit en cellule.

Détenu depuis, il a finalement coupé court au processus judiciaire en plaidant coupable d’agression sexuelle causant des lésions et de voies de fait, entre autres.

Mais même si le violeur n’a pratiquement pas d’antécédent criminel – son plus long séjour en prison a été de 60 jours pour des vols commis l’an dernier –, le procureur Jérôme Laflamme a demandé vendredi qu’il soit déclaré délinquant à contrôler.

Du côté de la défense, Me Yann Trignac a affirmé que Lamore allait « possiblement témoigner » lors de la prochaine audience.