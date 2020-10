Projet de loi 67: Régis Labeaume à moitié satisfait

Plutôt satisfait du dépôt du projet de loi omnibus 67 qui permet certaines adaptations réglementaires pour le réseau structurant de Québec, le maire Labeaume ne crie toutefois pas victoire.

«On est pas mal content. On a beaucoup avancé (...) Avoir un projet de loi qui couvre ce dont on avait besoin, qui est sur la table et qui sera sûrement voté par l’Assemblée nationale, ça demeure une bonne nouvelle», a-t-il fait savoir vendredi en marge d’un point de presse.

Malgré ça, M. Labeaume réitère ne pas comprendre qu’il doive attendre le dépôt du rapport BAPE (Bureau d’audiences publiques sur l’environnement), d’ici le 5 novembre, avant de pouvoir lancer l’appel de propositions dans le projet du réseau de transport structurant.

La semaine dernière, le maire se disait «surpris» et «déçu» de constater que son mégaprojet de 3,3 milliards$ fait du surplace. Il a réclamé divers changements réglementaires pour pouvoir aller de l’avant le plus rapidement possible avec le tramway.