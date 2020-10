Québec offre 1 million $ pour le Liban

Québec a annoncé vendredi un don de 1 million $ pour six organismes de coopération internationale pour aider les Libanais affectés par la crise politique et économique, aggravée depuis l’explosion au port de Beyrouth du 4 août dernier.

Les organismes choisis par la ministre Relations internationales et de la Francophonie et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Nadine Girault, visent des objectifs variés, notamment le redressement financier des petites et moyennes entreprises, l’aide psychosociale et les soins de santé primaires.

Les six organismes sont Développement et Paix (200 000 $), Oxfam-Québec (200 00$), Partenaires Canadiens pour la Santé Internationale (200 000 $), Humanité & Inclusion (150 000 $), Médecins du monde (150 000 $) et Collaboration Santé Internationale (100 000 $).

« Je suis persuadée que ces organismes de coopération internationale sauront mettre à profit leurs ressources pour soutenir les populations libanaises durement éprouvées par cette catastrophe, a déclaré la ministre Girault. En plus d'être activement engagés sur le terrain, ils ont depuis longtemps fait la preuve de leur grande capacité à intervenir avec efficacité pour répondre aux besoins humains les plus pressants.»

«Le Québec et le Liban sont unis par la langue française et leur appartenance à la Francophonie. Ces liens naturels ont contribué à faire naître chez nous une communauté libanaise forte et dynamique. Je tiens à transmettre de nouveau toute la solidarité des Québécoises et des Québécois au peuple libanais», a-t-elle ajouté.

L’armée libanaise avait annoncé le 19 septembre avoir terminé les opérations de balayage et d’évaluation des dégâts qui ont suivi l’Explosion, plus d’un mois après l’explosion.

En plus des 190 morts et 6500 blessés, l’explosion a laissé 300 000 personnes sans logis et 85 744 «unités» ont été endommagées, les «unités» incluant les maisons, écoles et hôpitaux.