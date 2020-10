Quoi regarder à la télé samedi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le samedi 3 octobre:

«L’académie électrique du Guide de l’auto»

Un affrontement sur la piste, derrière le volant de la Mitsubishi Outlander PHEV, entre l’humoriste Mario Jean et le charcutier Félipé St-Laurent. Aussi, on pèse les pour et les contre de se procurer un véhicule électrique neuf ou usagé, et on s’intéresse aux besoins d’une famille.

Samedi, 11 h 30, TVA.

«Ensemble, c’est tout»

Comédie sentimentale française basée sur le roman du même titre d’Anna Gavalda, avec pour têtes d’affiche Audrey Tautou et Guillaume Canet. Quatre colocataires vont, peu à peu, se faire confiance et s’aimer. En privilégiant l’amour, ils surmonteront ensemble leurs doutes et leurs chagrins.

Samedi, 12 h, ARTV.

«Hotel Inspector»

Les défis ne manquent pas pour Alex Polizzi, une femme qui sait redonner un second souffle à des hôtels en chute libre. Décor désuet bondé de poupées, établissement victorien qui a trop pris de rides et vaste lieu écorché par la critique lui sont confiés. Trois épisodes présentés en rafale.

Samedi, 13 h, Évasion.

«Dans une galaxie près de chez vous»

Humour et science-fiction se mêlent dans cette comédie québécoise où la survie des Terriens passe par l’occupation d’une autre planète. Mais encore faut-il la trouver... Voilà une mission toute désignée pour Charles Patenaude (Guy Jodoin) et les incomparables membres d’équipage du vaisseau spatial Romano Fafard.

Samedi, 18 h, Télé-Québec.

«Agence de renseignement»

Dwayne «The Rock» Johnson et Kevin Hart jouent un improbable duo de choc au grand écran pour cette histoire dans laquelle un agent de la CIA aux gros bras fait équipe avec un comptable au moral dans les talons, bien des années après leur passage au secondaire.

Samedi, 18 h 30, TVA.

«En direct de l’univers»

C’est au tour de la comédienne Léane Labrèche-Dor d’avoir droit à un voyage tout en musique orchestré par France Beaudoin. Pandémie oblige, il n’y aura qu’un seul homme dans le public pour assister à cette fête. Mais pas n’importe lequel: son amoureux, Mickaël Gouin.

Samedi, 19 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Les présidents et l’humour»

Parce que chaque homme d’État a des goûts particuliers et des réactions uniques en matière d’humour, on pose un regard sur l’univers comique des présidents français. Au menu: des anecdotes, des moments marquants et d’autres surprenants, mais aussi de cuisants échecs.

Samedi, 22 h 30, Planète+ .