Santé mentale: Québec investit 30 millions $ dans la prévention en milieu scolaire

Le gouvernement Legault octroie un financement de 30 millions $ pour la prévention en santé mentale en le milieu scolaire et le soutien aux jeunes vivant des difficultés.

L’investissement dévoilé jeudi par le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, et le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, vise la mise en œuvre de deux projets de promotion et de prévention en santé mentale et de prévention des dépendances.

«La prévention des dépendances peut contribuer à prévenir l'apparition de troubles mentaux, et agir en prévention en matière de santé mentale peut contribuer à la prévention des dépendances», a indiqué jeudi le cabinet du ministre délégué Lionel Carmant.

Une première tranche de 15 millions $ permettra le lancement d’interventions de prévention en matière de santé mentale en milieu scolaire, alors qu’un autre montant de même valeur sera consacré à la prévention des dépendances auprès des élèves du secondaire.

«Ces deux projets, en collaboration avec les réseaux de la santé et des services sociaux et de l'éducation et du milieu communautaire, nous permettront d'intervenir en prévention sur des volets très importants et ce, directement en milieu scolaire», a mentionné Jean-François Roberge, par communiqué.

«La prévention demeure un des moyens les plus efficaces pour sensibiliser nos jeunes aux problèmes de santé mentale et de dépendances», a ajouté M. Carmant.