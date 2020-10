Trump: pornographie politique

Je ne comprends pas l’acharnement des commentateurs à tenter d’analyser cet innommable débat de mardi dernier en départageant les « bons » et « mauvais » coups de Donald Trump et de Joe Biden.

Je suis hautement irritée devant les journalistes qui nous leurrent en affichant une neutralité qui ne peut s’appliquer que face à des gens civilisés.

Donald Trump est le plus grand prédateur de la démocratie américaine occidentale. Il a réussi à désacraliser la fonction présidentielle. Lorsqu’il apparaît avec sa mèche de cheveux rabattue par-devant, sa gueule de malfrat et sa tête penchée vers l’arrière pour indiquer sa supériorité sur les hordes de givrés qui l’encensent, on n’a plus besoin de l’écouter. Tout est dans le style.

Quand il ouvre la bouche, il n’en ressort que des obscénités pathétiques. Comme l’exhibitionniste qui baisse sa braguette. Cela a été sa « force » mardi. Au moment où il a invité les suprémacistes, les Proud Boys, à « se tenir prêts » le soir de l’élection du 3 novembre prochain. Au moment où il a craché sur les fils de Biden, dont l’un, Beau, a combattu courageusement en Irak et qui est mort plus tard d’un cancer du cerveau.

Extrême-droite

Tous ceux qui ont serré la main du président, des chefs d’État aux membres du personnel médical durant la pandémie, devraient se sentir flétris par lui.

Et que dire des conseillers, partisans de l’extrême droite qui ont travaillé auprès de lui avant d’être démis avec un dédain que Trump éprouve pour tous, même ses proches ?

L’influence de Trump n’est pas intellectuelle et politique, elle relève de la toxicité. Comme nombre de dictateurs ou de tyrans, Trump est un pollueur d’esprit. Son délire est contagieux, viral même.

Les partisans québécois de Trump sont une preuve vivante de cette « infection ». Majoritairement « de souche », ils se révèlent des disciples. Car Trump ratisse large. Les anti-élites, les racistes, les anti-vaccins, les anti-masques, les ultra-religieux et les complotistes de tout acabit s’identifient à une ou à plusieurs de ses obsessions.

Délire

Trump ne raisonne pas. La réalité coule sur lui comme l’eau sur un canard. Ce n’est pas un idéologue. Il n’est pas religieux. En fait, il se croit unique. N’a-t-il pas déjà dit que Dieu devait être fier de l’avoir créé ? Dans son délire de menteur invétéré, il croit sûrement à nombre de ses mensonges. Il nie les faits, invente des dates et prétend sans broncher qu’il n’a pas tenu certains propos en dépit de l’évidence des enregistrements.

Jamais les antiaméricains et autres critiques plus ou moins sévères de la culture américaine n’auraient pu imaginer les années trumpistes, des années qui ont brisé le rêve américain. Les Américains, avec leur puissance, leur naïveté, leur puritanisme, mais aussi leur optimisme et leur volonté de croire au triomphe du bien sur le mal, sont déchirés entre eux et sans voix devant la déconstruction de leurs institutions. C’est peu dire qu’il est devenu impossible d’être amis avec les supporters de Trump, qui vibrent à ses hurlements. Il y a même des amitiés au Québec en train de se rompre. Car comment aimer des porteurs de haine ?