Un marathon pour encourager la persévérance scolaire des étudiants-ahtlètes

Cotoyant les étudiants-athlètes dans son travail de tous les jours, Guy Labrecque souhaite leur offrir un petit remontant dans cet automne fort difficile où le sport d’excellence est en mode arrêt.

Coordonnateur académique pour le programme d’excellence du Rouge et Or de l’Université Laval, Labrecque a décidé de jumeler son intérêt de la course à pied à celui de longue date pour la philanthropie.

En solo, il s’offrira un marathon, samedi, où les sommes amassées seront offertes en bourses d’études à des étudiants-athlètes du Rouge et Or afin de soutenir la persévérance scolaire. Le départ est prévu à 7 h 30 du quai des Cageux.

«Je veux leur offrir un rayon de soleil dans cet automne de grisaille, a-t-il illustré. Depuis deux semaines, le climat du sport amateur est des plus moroses. Le 14 septembre, l'annulation des saisons d'automne pour le sport universitaire a été confirmée. Par conséquent, dans les circonstances, le projet est plus que de remettre des bourses. C’est inspirant de voir tous leurs efforts à persévérer dans leurs études alors que leur sport a été chamboulé.»

«Je cotoie des passionnés tous les jours et je veux leur montrer que leur passion m’a inspiré, de poursuivre le père de deux jeunes filles. Les étudiants-athlètes me remercient et mon salaire est de voir la reconnaissance dans leurs yeux.»

Labrecque a amorcé sa préparation en mai à raison de quatre sorties par semaine. «Ma blonde m’a incité à courir au fil des ans, a-t-il raconté. J’ai fait quelques demis marathons depuis mes débuts il y a sept ou huit ans. Je n’ai pas d’objectif de temps, mais j’aimerais compléter les 42,2 kilomètres entre 4 h et 4 h 15. Depuis mai dernier, je me prépare à courir mon premier marathon. Je n’ai pas un passé d’athlète. En fait, j’ai toujours aimé le sport, mais je n’ai jamais excellé dans aucun. Au fil des dernières semaines, j’ai persévéré dans mon entraînement. Au même moment, j’ai pu être un témoin privilégié de ce que vivent les étudiants-athlètes en lien avec la pratique de leur sport dans un contexte de pandémie.»

Objectif largement dépassé

L’objectif initial était d’amasser une somme de 2000$ afin d’offrir minimalement deux bourses de 1000$. Jeudi matin, la campagne de socio-financement sur le site GoFundMe a franchi la marque des 5000$. «L’objectif de départ était modeste, mais l’intérêt a grandi au cours des deux dernières semaines. C’est au-delà des attentes. On parle des boursiers dans les médias, mais la majorité des étudiants-athlètes n’ont pas accès à une bourse et j’espère leur enlever un souci financier afin qu’ils puissent s’investir encore plus dans leurs études. Ça serait le fun si un généreux mécène acceptait de doubler la mise.»

Inscrit au marathon du P’tit Train du Nord, Labrecque devait prendre le départ le 4 octobre, mais l’événement a été annulé. Avant de le savoir, il s’était engagé à courir en solo si la pandémie faisait une autre victime.