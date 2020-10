Un nouveau chandail pour les Golden Knights

Les Golden Knights de Vegas ont dévoilé un nouveau chandail vendredi.

Logiquement, ce gilet est principalement doré. Il s’agira du troisième chandail utilisé par la plus récente organisation à avoir fait ses débuts dans la Ligue nationale de hockey.

«Le caractère et les qualités du troisième maillot officiel de notre équipe sont symboliques de toute notre organisation, ainsi que de la grande ville de Las Vegas, a déclaré le directeur du marketing de l’équipe, Brian Killingsworth, sur le site internet de son organisation. L’idée derrière ce chandail, qui a été créé avec l'aide d'Adidas et le soutien de la LNH, est audacieuse et brillante, tout comme la communauté que nous sommes tous fiers d'appeler chez nous. Il reflète vraiment la capitale mondiale du sport et du divertissement et renforce la poussée d'innovation des Golden Knights de Vegas.»

La formation de la ville du vice évolue dans le circuit Bettman depuis la saison 2017-2018 et connait beaucoup de succès. Elle a pris part à la finale de la coupe Stanley dès sa première campagne et n’a jamais raté les séries éliminatoires.