Une aide spécifique pour les cinémas?

Même s’ils ne sont pas admissibles à l’aide de 50 millions $ annoncée par le gouvernement vendredi, les propriétaires de cinémas ont bon espoir de pouvoir obtenir un programme d’aide spécifique pour leurs entreprises très bientôt.

La ministre de la Culture, Nathalie Roy, a d’ailleurs souligné vendredi qu’elle était en pourparlers avec eux pour trouver une façon efficace de les aider.

« La bonne nouvelle, c’est que la ministre a reconnu publiquement que nous avons besoin d’aide et qu’elle faisait des efforts pour trouver des solutions, a réagi le président de la Corporation des salles de cinéma du Québec, Éric Bouchard. On est en discussion avec le gouvernement et j’ai confiance que ça va déboucher sur quelque chose de concret. »

La ministre Roy a indiqué vendredi que les cinémas situés dans les zones rouges pourront aussi bénéficier des mesures d’aide visant les bars et les restaurants qui ont été annoncées jeudi.