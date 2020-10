Zone rouge: 5 M$ de nouvelle aide pour les commerçants de Québec

Le téléphone ne dérougit pas depuis vendredi matin, alors que les entreprises cognent à la porte de la Ville de Québec, qui a maintenant 5 M$ de plus entre les mains pour aider les entreprises affectées par le passage en zone rouge.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie de COVID-19

• À lire aussi: COVID-19: Québec et Chaudière-Appalaches enregistrent des hausses records de cas

«Le téléphone a commencé à sonner, donc oui, on s’attend à pas mal de demandes», a noté Jacques Vidal, directeur de la division du développement de l’entrepreneuriat, des entreprises et de la région du Service du développement économique et des grands projets.

La Ville a ainsi reçu un montant de 5 millions $ à la suite de l’annonce de l’aide offerte par le gouvernement pour les entreprises en zone rouge. Les bars, les restaurants et autres activités qui ont dû cesser sont les principaux visés. C’est la Ville qui est chargée de gérer le programme et de distribuer les fonds.

M. Vidal estime que les demandes seront plus nombreuses cet automne. «Le programme est plus généreux».

Au printemps, la Ville avait reçu 350 demandes d’aide pour le programme qui offrait des prêts allant jusqu’à 50 000 $ pour les entreprises fermées. En tout, 200 demandes avaient été acceptées. Au cours des dernières semaines, le flot de demandes s’était tari.

Maintenant, les entreprises peuvent obtenir un remboursement pouvant atteindre 80 % des frais fixes pendant la période du décret, soit le mois d’octobre, jusqu’à un maximum de 15 000 $.

Le maire de Québec, Régis Labeaume, a promis que les critères édictés par le gouvernement seront «simplifiés» afin que les demandes soient faites et traitées rapidement.

Plateaux sportifs

La Ville a par ailleurs précisé une donnée qui restait floue jusqu’à maintenant, depuis le passage en zone rouge. Les parents et spectateurs ne seront plus admis dans les gradins des plateaux sportifs comme les arénas, les gymnases ou les stades de soccer.

À Lévis

Du côté de la Ville de Lévis, on a également mis en vigueur diverses mesures en lien avec le passage en zone rouge de la région de la Chaudière-Appalaches.

Dans les bibliothèques, l’accès aux rayons est interdit, mais il est toujours possible d’emprunter les documents préalablement réservés. Les activités sportives intérieures et les activités culturelles, récréatives ou sociales sont maintenues jusqu’à nouvel ordre. Les parcs et les espaces verts demeurent accessibles à la population dans le respect des directives sanitaires.

Pour suivre l’évolution de la situation à Lévis, on peut se connecter ici.

– Avec la collaboration de Taïeb Moalla

À VOIR AUSSI