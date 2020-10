FORTIN, Frère Roland, FIC

Frère David-Marie



Frère Roland Fortin est décédé paisiblement à l'Infirmerie provinciale de sa communauté le 25 septembre 2020, où il se trouvait depuis trois mois en soins de confort. Il était âgé de 88 ans, dont 69 belles années en tant que Frère de l'Instruction chrétienne. Né le 28 août 1932 à Donnacona - il restera toujours très fier de ses origines - il entre au noviciat des Frères à Pointe-du-Lac le 15 août 1951. Il enseigne à St-Théophile, Charny et Donnacona, puis au Juvénat Notre-Dame de Saint-Romuald, dont il devient le bibliothécaire pendant une vingtaine d'années. En 1991, il s'établit à la Maison Etchemin où, tout en rendant mille services discrets sur la presqu'île, il entreprend une fructueuse période de bénévolat pour l'œuvre de Secours- Missions. Il participe à l'organisation d'un nombre incalculable de marchés aux puces en vue de soutenir le travail de ses confrères missionnaires en Afrique. Homme de relations, chaleureux et taquin, il est fidèle au poste jusqu'à la toute fin pour accueillir les visiteurs dans son bazar méticuleusement rangé et leur offrir, bien au-delà des objets à vendre, rires, écoute et compassion. Outre sa communauté, cet homme de famille laisse dans le deuil son frère André, ainsi que de nombreux neveux et nièces. Sa grande sœur religieuse l'a précédé de quelques jours à peine dans la vie éternelle.avant l'inhumation au cimetière des Frères à La Prairie. Des dons peuvent être offerts au nom de Frère Roland à l'organisme Secours-Missions, au 418 839 8800.