DESCHÊNES, Soeur Gervaise



CND( S.S.-Marie-Bernadette-de-Jésus)Est décédée à la Résidence Bon-Secours, à Montréal, le 11 septembre 2020, à l'âge de 83 ans et 5 mois dont 61 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre- Dame. Elle était la fille de feu Hormidas Deschênes et de feu Marie-Rose Fontaine. Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil son frère Étienne, son demi-frère Jean-Charles Dallaire, ses belles-soeurs: Marie Fecteau (feu Raymond), Françoise Rivest (feu Viateur) et Fernande Carrier (feu Gérard Dallaire); ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis. Les Soeurs de la Congrégation de Notre-Dame désirent remercier le personnel de la Résidence Bon-Secours pour les excellents soins prodigués. Les sœurs de la Congrégation de Notre-Dame vous accueilleront à la5015, Ave Notre-Dame-de-GrâceMontréal, H4A 1K2à partir de 12h30.L'inhumation se fera au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.Suite aux recommandations de la Santé Publique, tous doivent porter un couvre-visage et suivre les consignes en vigueur à la Résidence Bon-Secours. Merci de votre compréhension.