LÉPINE- PAQUET, Thérèse



Aux soins palliatifs du Jeffery Hale, le 28 septembre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Thérèse Lépine, épouse de feu Rosaire Paquet. Elle demeurait à L'Ancienne-Lorette. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Johanne Blouin), Michèle (Jean-Marc Campagna) et Jean-Pierre (Joanna Leopold); ses petits-enfants: François et Anne-Sophie, Jean-Marc et Pierre-Olivier, Marguerite, Oskar et Viktor; ses frères et sœurs: feu Rose-Aimée (feu Paul Moisan), feu Marie-Ange (feu Albert Lépine), feu Lucienne (feu Armand Pageau), feu Joseph (feu Marthe Mailloux), feu Roméo (feu Gilberte Gauvin), feu Robert (feu Rita Laberge), feu Donat (feu Jacqueline Hamel), Georgette (feu Arthur Savard), Gérard (feu Véronique Chouinard), feu Henri (feu Rita Chouinard), feu Aline (feu André Bérubé), feu Rosaire (feu Yolande Dumas), feu André (Jeannette Boivin) et feu Georges (Gisèle Bell); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Paquet: feu Aline (Yvon Drouin), Sylvio (Madeleine Blais) et Marie-Ange (feu Georges Hazen); ses filleul(e)s: Bruno Paquet, France Drouin et Sylvie Hazen; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Un merci au personnel et à la direction du Jardin des Pionniers, au personnel de l'aile des soins palliatifs du Jeffery Hale et à l'abbé Conrad Poulin. Un merci spécial au Dr Gilles Hamel pour ses soins et son accompagnement de chaque instant. Finalement, merci aux parents et ami(e)s qui ont témoigné leur grande affection à maman avant son départ. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par soit des fleurs ou un don à la fondation Canadienne du cancer ou à la Fondation des Amis de l'Hôpital Jeffery-Hale. La famille recevra les condoléances aule jeudi 8 octobre de 13h à 16h, de 19h à 22h ainsi que le vendredi 9 octobre de 9h à 10h30.