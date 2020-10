GRENIER BOLDUC, Gisèle



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 septembre 2020, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Gisèle Grenier, épouse de monsieur Gilles Bolduc, fille de feu madame Laurentine Lehoux et de feu monsieur Joseph Grenier. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles : Karine (Paul-André Patry) et Caroline Bolduc (Steeve Maheux); ses petits-enfants : Allison Cantin (Maxime Gagnon), Dylan Lavoie, Dayvon Lavoie, Audrey Mercier (Dylan Bolduc) et Andréanne Mercier; ses frères et sœurs : Henriette (Guy Jacques), Bertrand (Lucie Drouin), Henri-Louis (Micheline Lachance); ses beaux-frères et belles-sœurs (famille Bolduc) : feu Gisèle (Raynald Nadeau et sa conjointe Nicole Lacroix), Lucien (Normand Matte), Claude (Monique St-Hilaire), Lina (Patrice Audet), Yves (Martine Bernard); sa filleule Paule Laliberté et son filleul Jérôme Grenier; ses très chers neveux et très chères nièces, spécialement également Jacques Bolduc, Jeannette Ramsay Rouleau, Jean-Rock Lavoie, Jonatan Mercier (Kathy Gleeton), plusieurs ami(e)s et voisin(e)s chers/chères. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au. La crémation aura lieu par la suite et l'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie ultérieurement.