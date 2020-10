PELLETIER, François



Le 26 septembre 2020, est décédé à Québec, à l'âge de 65 ans et 6 mois, M. François Pelletier, fils de feu Mme Claire Fortin et de M. Maurice Pelletier, demeurant à la Résidence Côté Jardin à Québec, autrefois d'Arvida.la famille accueillera parents et amis à lale mardi 6 octobre 2020 à compter de 13h.Les cendres de M. François Pelletier seront déposées au Columbarium Arvida. Outre son père, M. Maurice Pelletier (feu Mme Claire Fortin), il laisse dans le deuil son frère et sa sœur: Denise Pelletier (Jacques Bouchard), Pierre (Myrna Lemchuk). Il laisse également dans le deuil ses neveux: Fabrice, Éric et Daniel; ses oncles et tantes, cousins et cousines ainsi que de nombreux autres neveux et nièces, parents et amis. La famille remercie chaleureusement Mme Nathalie Poirier et Mme Monique Langlois pour le dévouement et l'amitié témoignés à M. François Pelletier durant toutes ces années. Prière de ne pas envoyer de fleurs, privilégiez l'envoi de dons en ligne pour la Fondation CHU de Québec. https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/Vous pouvez aussi consulter cet avis de décès sur notre site rfsag.ca où vous pourrez également y transmettre vos messages de condoléances.