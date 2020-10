ROCHETTE, Huguette



Entourée de l'amour des siens, à Québec, le 22 septembre 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Huguette Rochette, épouse de feu monsieur Rosaire Lortie. Elle était la fille de feu madame Élodia Rochon et de feu monsieur Luc Rochette . Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h . Elle laisse dans le deuil ses enfants : Diane (Denis Létourneau), Carole (Pierre Brouard), Marc et Josée, ainsi que ses petits-enfants: Catherine Létourneau (Hadrien Paquet), Véronique Létourneau et Guillaume Brouard; ses beaux-parents feu monsieur Rosario Lortie et feu madame Rébecca Cloutier; ses frères et ses soeurs: feu Simone (feu Gaston Bilodeau), feu Yvette (feu Léo Soulard), feu Jean-Charles (Jeanine Tardif), feu Jacqueline (feu Roger Gagné), feu Jeannette (feu Lauréat Villeneuve), feu Paul (feu Lucille Beaudoin), feu Raymond (feu Pauline Jutras), Madeleine (René Bédard), Thérèse (Jules Deschênes), Jacques (Pierrette Lemieux), Denise (Ernest Watson); ses belles-soeurs Yolande Lortie, feu Claudette Lortie (Robert Vincent), feu Nicole Lortie. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (es). La famille tient à remercier sincèrement le personnel soignant de l'unité coronarienne et de la cardiologie de l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur, 261, 4715, Avenue des Replats Québec, (Québec) G2J 1B8 ou à la Fondation du cancer du sein du Québec, 686, Grande Allée Est bureau 309, Québec, (Québec). G1R 2K5